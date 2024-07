Gran Hermano (Telefe) ya terminó y Juliana “Furia” Scaglione continúa enojada por no haber ganado el reality. Durante un vivo con Gastón Trezeguet, la entrenadora deportiva aseguró que hubo fraude en el momento que se contaron los votos; por ende, se desquitó con el panelista y exjugador, quien se encuentra trabajando en el canal.

Los picantes dichos de Furia de Gran Hermano en contra de Gastón Trezeguet

Todo sucedió cuando Furia expresó su descontento al hablar sobre cómo ls producción manejó la final de GH, ya que no ganó; en consecuencia, recordó el ciclo en la que participó Trezeguet y dijo que “él tendría que haber sido el campeón, pero, no lo fue, ya que hubo fraude”.

Ante esto, Gastón, comentó: “No, a mí me decían que, como la gente no entendía el juego porque era el primero, me odiaban. Me dijeron eso”; Scaglione, indignada con lo que oyó, redobló la apuesta.

“Me parece que tendrías que haber ganado como yo, que salí primera, y me pusieron sexta porque tienen ego y vos saliste cuarto (en realidad salió tercero) y agachaste la cabeza, simplemente, por laburo, cosa que yo no voy a hacer”, aseguró Furia.

En ese sentido, el panelista del reality intentó calmar las aguas. “Ah, entiendo lo que decís… ganaste y te bajaron a propósito”, expresó.

“Sí, es fraude. Todo el mundo lo sabe. No te hagas el pelotudo”, le respondió la entrenadora deportiva, visiblemente enojada.

Gastón, atónito, manifestó: “Pero… Juli, cómo lo voy a saber si no estoy ahí sentado contando los votos”. “Trabajas ahí adentro”, indicó la exjugadora.“¿Me estás jodiendo?”, preguntó Trezeguet . “Nada, seguí siendo careta. Mañana, en tu programa, hablá mal de mí como haces siempre cuando alguien se enoja con vos y listo”, lanzó y cortó la transmisión.

La respuesta de Gastón Trezeguet a Furia de Gran Hermano tras el cruce que tuvieron

Tras este suceso, el productor se quedó sólo en el vivo e hizo un picante descargo en contra de Juliana.

“Está mal esta chica… le acabo de ofrecer trabajo y se enoja… no lo puedo creer”, le dijo a quienes se encontraban mirando su live.

Y, continuó: “Chicos, no sé qué decirles, eh… un besito y espero que mañana esté mejor. Nada… con buena onda, porque me parece re bueno que le ofrezcan un laburo y se lo den en “Se picó”.

Gastón Trezeguet le respondió a Furia de Gran Hermano.

“Yo no peleo chicos… no voy a pelear con una participante de Gran Hermano, pero… tampoco me voy a dejar boludear o tratar mal, cuando lo único que estoy haciendo es ofrecerle laburo, ¿me está cargando? No me enojé ni nada, pero no me voy a poner a discutir”, concluyó Trezeguet.

Inscripción para Gran Hermano 2025: todos los detalles

Para aquellos interesados en anotarse al casting, deberán ingresar al siguiente link: https://granhermano.mitelefe.com/, donde tendrán que completar sus datos personales. Al igual que el año pasado, la producción solicita las redes sociales del posible participante, un video de presentación y datos como estudios, hobbies y habilidades; también, quien se inscriba, tendrá que informar si ha participa en otros programas televisivos, si tiene vínculo con algún famoso/a y compartir, en detalle, por qué quiere entrar y qué tipo de estrategia le gustaría usar.

