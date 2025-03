Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Liga de los Barrios continúa su recorrido con la tercera fecha del Torneo de Primera A, y este fin de semana nuevamente el escenario principal es la cancha Enrique Pino, donde 21 equipos compiten por destacarse en el campeonato más popular del fútbol barrial de Río Gallegos. Con un clima ideal para la competencia, la jornada de sábado marcó el inicio de una fecha que promete mantener el nivel de intensidad y emociones de las primeras dos semanas.

Al cierre de la jornada sabatina, ya se habían disputado al menos tres encuentros con resultados destacados. En primer lugar, Junín logró una trabajada victoria por 2 a 1 ante Dorados FC. El equipo venía de un triunfo importante ante Alianza Sur en la fecha anterior y con este nuevo resultado acumula seis puntos en tres partidos, lo que lo ubica momentáneamente entre los conjuntos que pelean arriba. Dorados, en cambio, venía de ganarle a Unión Santiago en la primera fecha y empatar con Olimpia en la segunda, por lo que esta derrota le impide mantenerse entre los invictos y lo deja con cuatro unidades tras tres encuentros disputados.

Por otro lado, Los Halcones consiguieron su primera victoria del certamen con una goleada contundente: fue 5 a 0 frente a Amistad, que sigue sin ganar en el torneo. Con este triunfo, Halcones suma ahora cuatro puntos en dos partidos jugados y se mete de lleno en la pelea en la mitad superior de la tabla. La diferencia de gol lograda en este partido puede ser un factor clave a futuro, en un campeonato donde cada punto cuenta.

El tercer partido con resultado confirmado tuvo como protagonista a Camioneros, uno de los equipos que llegó a esta fecha con puntaje ideal. El conjunto social y deportivo logró imponerse con autoridad ante Olimpia por 4 a 2, sumando así su tercera victoria consecutiva. De esta forma, Camioneros no solo se mantiene invicto, sino que se afianza como uno de los líderes del torneo en este arranque prometedor.

Durante el sábado se programaron cinco encuentros, pero al cierre de esta edición no se conocían los resultados de los dos partidos restantes. Sin embargo, la actividad no se detiene y la fecha continuará este domingo con otros cinco cruces que completarán la jornada. Desde las 13:00, Vial Santa Cruz se medirá ante Güemes, que llega con puntaje ideal tras ganar sus dos compromisos anteriores. Más tarde, a las 15:00, se dará un cruce interesante entre Cristal, que suma cuatro unidades, y Juventud Petrolera, que también tiene puntaje perfecto tras dos triunfos. A las 17:00 se enfrentarán Alianza Sur y Estrella del Este, dos equipos que todavía no han podido sumar de a tres en el campeonato.

En el turno de las 19:00, Chaco se enfrentará a Belgrano, que viene de ganarle a Mataderos y suma tres puntos. Por último, la jornada dominical se cerrará con el encuentro entre Club 240 y El Cóndor, que llega invicto con una victoria y un empate.

Hasta el momento, Juventud Petrolera, Güemes y Camioneros lideran la tabla, mientras que equipos como El Cóndor, Halcones, Cristal, Junín y Dorados también se mantienen cerca con buen arranque de campeonato.

La Liga de los Barrios sigue demostrando su vigencia y su poder de convocatoria, con jornadas completas y un alto nivel de participación. Cada fecha suma historia y rivalidades en una competencia que refleja el sentimiento barrial y la pasión por el fútbol.