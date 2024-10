Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Opinión Austral y ADEPA mantienen un vínculo inquebrantable desde la creación de la entidad, hace más de 62 años.

El director propietario del diario emblema de Santa Cruz, Alberto Raúl Segovia, fue uno de los fundadores en 1962 de la entidad más importante del periodismo argentino.

Hace unos días, del 18 al 20 de septiembre, en la ciudad de Posadas se realizó la 62 Asamblea General Ordinaria en el salón del Hotel Bagu. Tuvo como anfitriones a los medios locales Misiones On Line, El Territorio, Primera Edición y Portal Misiones. Fue la quinta vez que ADEPA realizaba su reunión en Misiones. Las cuatro anteriores: la primera fue en 1971 (el camino era de tierra rumbo a Puerto Iguazú), luego en 1978, 1984 y 1991. En aquella ocasión se le hizo un homenaje a Luis “Lucho” Pérez, del diario El Territorio. Fue también una figura importante del periodismo del interior del país. Falleció en un trágico accidente mientras volaba un ultraliviano en las afueras de Posadas en 1990. ADEPA bautizó con su nombre el auditorio que tiene en su sede de la calle Chacabuco 314, en el edificio de la Prensa Argentina. En la visita de 1991 además homenajeó a su hermano Humberto “Tono” Pérez, quien también fuera uno de los fundadores de ADEPA, y era propietario de El Territorio (murió el 30 de julio de 2023, a los 74 años).

EL AMIGO. José Claudio Escribano dio un emotivo discurso para homenajearlo. “Los diarios más chicos no tienen menos derechos que los diarios más importantes del país”.

Como la capacidad de observación puede más, en la apertura de las jornadas en Misiones, José Claudio Escribano destacó que, durante la audiencia junto a las demás autoridades de ADEPA con el gobernador Hugo Passalacqua, en su despacho no había fotos o retratos de San Martín, Belgrano, Rivadavia o Güemes, sino una escultura de “Andresito”, el hijo adoptivo de Artigas.

La tradicional convocatoria que reúne a los medios de comunicación de todo el país tuvo un cierre, como es habitual hace 62 años en ADEPA, con una cena y reconocimientos.

Uno de ellos fue al periodista y empresario Guillermo “Willy” Ignacio, por sus 60 años como integrante de ADEPA. Hoy es director del Comité Estratégico. Fue director de Ecos Diarios y de la señal de tevé TSN Necochea, titular de ADEPA en cuatro períodos: 1987-1989, 1992-1994, 1998-2000 y 2014-2016. Además, estuvo a cargo de la Comisión de Libertad de Prensa en varias oportunidades y se destacó con un aporte fundamental cuando encabezó, en la Convención Constituyente de 1994, una delegación para defender las garantías constitucionales de las libertades de prensa y de expresión.

La primera vez que Ignacio participó en una asamblea de ADEPA fue en 1964, en Alta Gracia, Córdoba. También se cumplen cuatro décadas de su primer ingreso al Consejo Ejecutivo y 10 años de su última presidencia, que comenzó en 2014, en la asamblea que se realizó en Jujuy.

LIBERTAD DE PRENSA. Martín Etchevers, presidente de ADEPA, destacó el rol de Guillermo Ignacio en su defensa de la libertad de expresión.

Fue homenajeado en un emotivo acto. El presidente de ADEPA Martín Etchevers, junto a los expresidentes José Claudio Escribano, Carlos Jornet y Daniel Dessein, lo distinguió “por su trayectoria de 60 años en ADEPA y el extraordinario aporte la institución y a la libertad de expresión en la Argentina“. Emocionado, luego de recibir un diploma y una estatuilla alusiva de manos de Carlos Jornet y Daniel Dessein, Guillermo Ignacio habló con el corazón, mientras en la pantalla un video con fotos lo mostraba con los presidentes (Alfonsín, Menem, Duhalde, Macri), José Ignacio López, Héctor Magnetto, Bernardo Neustadt, el rey Juan Carlos de Inglaterra y los distintos integrantes de ADEPA, etc.

No sólo recordó la importancia que tienen en su vida su amigo José Claudio Escribano y su esposa Rita, sino que además valoró el reconocimiento de la entidad. “Que nos reconozca la ciudadanía, la audiencia, es lo fundamental para nosotros. Pero que nos reconozca un colega es muy difícil. No es fácil entre colegas reconocer quién es el uno, quién es el dos. Compartir el reconocimiento de Claudio (Escribano) en este momento es un orgullo muy grande, es una satisfacción enorme. Y es el mismo orgullo que me embarga ahora, al escuchar el reconocimiento acompañado de Carlos Jornet, Daniel Dessein y Martín Etchevers. A Carlos, además de tenerlo como un gran amigo, a Carlos lo vemos como a un hijo. Lo conocí cuando tenía 25 años, en la Convención Constituyente de Santa Fe. Es digna toda actividad del ser humano que está bien orientada. No hay ninguna que sea mejor que otra. A mí me gustó desde muy joven la vocación por el servicio, la vocación institucional. Primero la canalicé en el Centro de Estudiantes Secundarios de Necochea. Era la rebeldía de finales de los 50, principios de los 60. Seguí canalizando también en la actividad política en el radicalismo de entonces, simultáneamente con el ejercicio de la profesión periodística, hasta que me di cuenta que era incompatible y así se lo hice saber al presidente de entonces, Raúl Alfonsín, en 1985, cuando dejé mi tarea, y me dijo: ‘Hay que contribuir a democratizar las instituciones intermedias‘. Por supuesto, habían perdido la gimnasia democrática a través de casi 20 años de dictadura por el proceso terrible de la acción contra los Derechos Humanos, aún en un régimen pseudo constitucional. Así, en 1983 empecé a representar a Ecos Diarios, desde Necochea. El diario fue fundado por mi abuelo y hoy está en otras y muy buenas manos. Los propietarios de esta empresa son Gustavo Elías y su socio Gonzalo Irazoqui, a quienes les deseo el mayor de los éxitos.

DEL REY JUAN CARLOS A JOSÉ IGNACIO LÓPEZ. Martín Etchevers, presidente de ADEPA, destacó el rol de Guillermo Ignacio en su defensa de la libertad de expresión.

Fueron cuarenta largos años donde, conversando con Marcelo Alamada, de Misiones On Line, me decía que yo había estado con todos los presidentes. Sí, me tocó estar en diversos cargos y distintas funciones con todos los presidentes desde el ejercicio del comienzo de la creación de las instituciones democráticas, desde 1983 hasta la fecha.

Y hay frases que parecen hechas, y quizás parezcan frases hechas, pero que no por eso dejan de tener una fuerza indiscutible. La libertad es hermosa, pero la libertad no se consigue una vez y para siempre. Y dijimos: hay que luchar todos los días. Y después está la dificultad de ser ciudadano, que es lo que hemos perdido mucho a través de las largas y oscuras noches de ausencia de democracia, de ausencia de educación democrática o de instrucción cívica, como la que tuve en el colegio secundario. Hoy se habla permanentemente de derechos y muy poco de obligaciones. Yo asumí la obligación de defender la libertad de expresión y entendí que esa era mi responsabilidad“.

En ese instante, Guillermo Ignacio se quebró. Interrumpió su relato. Carlos Jornet le acercó una copa de agua. “Willy” siguió, con la voz entrecortada: “El paréntesis aquí se ve porque no asumí la misma responsabilidad, quizás, como padre de familia. Porque es muy difícil cumplir con todo. Tengo una familia hermosa y una mujer que me ha soportado durante 40 años… La única manera en que los argentinos podamos vivir en libertad y en dignidad y en un país que merezca ser vivido será cuando aprendamos a luchar todos los días por nuestros derechos, pero cuando nos pongamos al hombro la bolsa de tremenda carga de responsabilidades que implica ser ciudadanos de un país independiente, un país soberano, de un país que progresa. Primero, en este siglo, retomemos el camino de las obligaciones. Antes que seguir reclamando derechos, tenemos la obligación de trabajar por la Argentina con dignidad, en libertad, pero por sobre todas las cosas con honestidad“.

Segovia, ADEPA y La Opinión Austral

Guillermo Ignacio habla con mucho entusiasmo del diario. “Es para destacar la historia de La Opinión Austral. Habiendo sido fundada en 1959, se incorporó a ADEPA a principios de 1963, en carácter de socio fundador. Esto habla bien a las claras del objetivo de Alberto Raúl Segovia, quien no dudó en asociarse rápidamente a una institución absolutamente nueva en el periodismo argentino, que estaba llamada -de acuerdo a lo que marcan sus estatutos- fundamentalmente a la defensa de la libertad de expresión y de prensa“.

Guillermo Ignacio y su trayectoria

CON LOS PRESIDENTES. Guillermo Ignacio con Alfonsín, Menem, Duhalde y Macri.

En diálogo con La Opinión Austral, amplió los detalles de su admirada carrera profesional. “Yo me incorporé a Ecos Diarios de Necochea en 1962, con lo cual ya he cumplido largamente 60 años con el periodismo. Ahí estuve hasta el año 2011, en que me retiré siendo director. De los casi 50 años que estuve en Ecos Diarios, en 15 años me desempeñé como subdirector ejecutivo y 25 años como director. En el año 93, junto con otro grupo de amigos, creamos DIB, el Grupo de Diarios Bonaerenses, el cual presidí desde 1996 hasta el 2011. También estuve a cargo del Comité Periodístico de la Agencia Dyn. Y fui uno de los impulsores e integrante del Consejo de la revista Nuestra que creamos en Año Nuevo, en 1994. No pudimos contra la crisis del 2002. También dirigí la señal televisiva de Necochea, TSN, desde el año 1997, durante 25 años, hasta el 2022 en que me retiré de la dirección del canal que armé. Y a partir del 2022, dedicado exclusivamente a ADEPA“.

Así fue la visita de ADEPA a La Opinión Austral y a Santa Cruz

Guillermo Ignacio, con su característico tono de voz y cadencia para explicar con claridad, recordó aquel encuentro. Fue la asamblea 28, que se desarrolló entre el 25 y 29 de septiembre de 1990, y, como es habitual, participaron los propietarios, directores y ejecutivos de los medios de todo el país. “Siguiendo lo que ya había sido una tradición y sigue siendo una tradición en ADEPA, por el carácter federal de la misma y ante una invitación de Alberto Segovia, se resolvió hacer su asamblea en Santa Cruz. En su primer día hubo una recepción en Río Gallegos, que ofreció en el diario a los asistentes a la asamblea. Luego nos trasladamos en auto hasta El Calafate donde tuvo lugar el resto de la asamblea. Luis Etchevehere era el presidente y yo presidía la Comisión de Libertad de Prensa. Y entre otros amigos estuvieron José Claudio Escribano, quien es hoy es actual presidente de la Comisión de Premios de ADEPA, que también fue presidente de ADEPA. Recordamos el espíritu asociativo y la cordialidad con que nos recibieron Segovia y toda su familia. Y fue un paso muy importante para la consolidación de la institución, por su concepción federalista. Eso se inculcó desde el primer momento a la entidad. La Opinión Austral fue y es uno de los socios fundamentales de la institución“.

Guillermo Ignacio mantiene intacta su pasión por el periodismo. Como si el tiempo no hubiera pasado, toda su experiencia y conocimientos tienen cada día más valor. Y en ADEPA no sólo lo saben, sino que además lo reconocen.

