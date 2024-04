El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) da a conocer el costo de vida de marzo. Fuentes privadas estiman que la inflación se ubicó apenas por encima del 10 por ciento, y algunos central de estudio incluso la ubican algo por debajo de ese nivel. Para el gobierno de Javier Milei es clave reducir las expectativas inflacionarias y mostrar resultados en su lucha contra la suba de precios.

En ese marco, algunas consultoras hasta se animaron a estimar que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) será en torno al 9%, “consolidando a la baja la tendencia de la inflación”. Del mismo modo, pronostican que “el año cerrará en torno a un 200% interanual en diciembre”.

Según había señalado el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, “ya no hay razones macroeconómicas” que expliquen una eventual nueva disparada de la inflación. No solo no están subiendo los precios, sino que están bajando nominalmente. La carne volvió al promedio de diciembre-enero”, había agregado.