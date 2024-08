Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego de que el Senado aprobara por mayoría el proyecto de movilidad jubilatoria, las dudas están centradas en si el presidente Javier Milei vetará dicha iniciativa. En sus últimas declaraciones, había adelantado que recurriría a esa instancia pero también se juega a un contraveto por parte de ambas Cámaras.

En medio de esta puja, desde Unión por la Patria presionan para que salga la ley con un fuerte mensaje al Ejecutivo. “Vetar la Ley al presidente le va a generar un costo muy grande porque elige ajustar a los que menos tienen, los jubilados , los niños y los discapacitados. No nos queda otra que oponernos a estas actitudes”, advirtió la senadora por La Rioja Florencia López en Splendid Am 990.

Señaló en esa línea que el presidente “quiere hacer revancha diciendo ‘voy a vetar’, pero así no se construye un país, espero que los diputados sostengan su voto”.

La dirigente de UxP también se quejó por las prioridades del mandatario a la hora de crear leyes. “No vemos bien el hecho de que el presidente dice que no hay plata y ajusta a los jubilados. Quiere acceder a un DNU para un organismo como la SIDE con cien mil millones de pesos”.

Y siguió: “¿Adónde van esos fondos que son directamente reservados ? El Senado y la Comisión Bicameral necesitan saber dónde van y posiblemente estén siendo gastados para cosas como el terrorismo. Se estarían financiando trolls del gobierno, escuchas y demás, Por eso queremos saber en que gasta el gobierno esos fondos”.

“Hay problemas políticos porque la gestión no va bien. La gestión del gobierno hace agua por todos lados. por más que Adorni diga que todo está bien, no está funcionando. Los dólares que prometieron no están llegando y siguen aumentando impuestos. La inflación tiene el mismo numero que noviembre del año pasado. Se están llevando el oro de las reservas en vez de aumentarla”, continuó López.

De cara al escenario que se aproxima en el Congreso, la senadora le dejó un mensaje a los propios dirigentes de la LLA. “No los pueden defender. ¿Cómo vas a defender un veto que le quita la movilidad jubilatoria a los jubilados que no les alcanza para nada?”, completó.