Luego de que la China Suárez y Mauro Icardi confirmaron su romance, la actriz estaría considerando irse a vivir con el futbolista a Turquía junto a sus hijos, Magnolia y amancio, hecho que generó desagrado en su expareja, Benjamín Vicuña. En “Intrusos” (América TV), Karina Iavícoli reveló la fuerte decisión que tomó el actor para proteger a los niños.

“Vicuña no estaría autorizando que sus hijos viajen a Turquía”, informó Iavícoli y, en ese instante, deslizaron que, ante esta firme postura de Vicuña, la actriz le habría pedido a Icardi que pida el pase a algún club europeo.

“La China siente que no es un país ameno para recibirla a ella y con las mujeres en general. Siente que no la quieren y que le queda trasmano, porque los viajes a Turquía no son tan directos. Sobre todo, el tema con los nenes y los padres de los nenes”, agregó Guido Záffora.

El fuerte detalle de por qué Vicuña se lleva mal con la China Suárez

A pocas semanas de que Suárez oficializara su noviazgo con Icardi, fue inevitable que los escándalos y cruces con Wanda Nara, Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña se pusieran a la orden del día.

Lo cierto es que Amancio y Magnolia continúan expuestos, motivo por el cual Vicuña le habría expresado su preocupación a su expareja. Sobre todo porque, por su agenda laboral, tiene viajes al exterior programados para el mes de marzo y abril y no estará en el país.

“Está muy preocupado y no puede hacer nada. Está atado de pies y manos, porque la China es la madre (de los chicos)”, confiaron hace unos días en “Mañanísima “(El Trece). Fue allí que, refiriéndose a la mala relación se Suárez y Vicuña, Majo Martino recordó que “Benjamín se fue del cumpleaños de Magnolia, del año pasado, porque la China había invitado a Marcos Ginocchio”.

En tanto, no conforme con ese contundente detalle, la panelista aseguró que “Vicuña lo detesta a Icardi porque la China y Mauro hablaban mientras ellos aún estaban juntos”, lanzó.

