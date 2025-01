El lunes por la noche, hubo una nueva gala en Gran Hermano (Telefe) y Jenifer fue quien recibió más votos en el repechaje para que vuelve a ingresar a la casa. Para sorpresa de todos, la jugadora regresó y Giuliano la recibió con mucho amor, con quien mantuvo un fugaz romance en los primeros días; sin embargo, todas las miradas apuntaron hacia Chiara, con quien tuvo una relación con el participante en cuestión desde entonces y hasta ahora.

La fuerte pelea entre Chiara y Giuliano de Gran Hermano por el ingreso de Jenifer

“¿Cuál es tu problema? ¿Para qué tenés que hablar en la cocina? ¿Qué estaban hablando?”, le preguntó Chiara a Giuliano.

A lo que él, enojado, le respondió: “Yo no estoy para este circo, Chiara (…) Esto es lo que justo quise esquivar, así que… gracias por confirmarme que siempre tuve razón”.

“Seguí haciendo estos papelones que vamos a quedar bien (…) Vos no tenés personalidad, no te la bancás por vos mismo. Tenés que ir preguntándole a todo el mundo (…) Hoy voy a decir, en vivo, lo poco hombre que sos, porque eso es lo único que sos”, lanzó la jugadora.

“Te metés en una guerra (…) vos sos un desagradecido, quedás muy mal con todo nuestro vínculo** (…) Yo te aviso, si esto termina así, vos preparate, porque te hago la guerra. Acá lo di todo por vos, flaco (…) No hay nada que hablar, vos por segunda vez me has humillado acá adentro”, sentenció Chiara.

La fuerte decisión que tomó Chiara tras el regreso de Jenifer a Gran Hermano

Como se observó en la transmisión de Telefe, Jenifer, antes de ingresar, aseguró: “Voy a ir por todo”.

Chiara, visiblemente afectada, expresó su molestia ante sus compañeros más cercanos: “No puedo creer la secuencia”, le comentó Claudio Di Lorenzo frente a Ulises Apóstolo y Katia ‘La Tana’ Fenocchio en el patio. “Esto es un montón“, agregó Mancuso. Durante la conversación, La Tana, señaló: “Cómo le encanta meter cizaña a Brian. Es increíble”. Claudio intentó calmarla, diciendo: “Tranqui”. Cuando Katia le preguntó si se sentía incómoda, Chiara, respondió: “Sí, obvio”.

Con un tono firme, la protagonista de esta historia declaró su intención de tomar medidas drásticas: “Ahora los saco a los dos”. Claudio sugirió actuar con inteligencia. “Está bien hablar con los dos, pero tranquila, con inteligencia. Lo único que quiero es que no estés mal”. Katia, por su parte, añadió: “Tenés que poner las cartas sobre la mesa. Porque si él está todo bien acá y todo bien allá…”.

Asimismo, en una conversación más privada con Ulises, Chiara, confesó: “Voy a ir contra él (por Nano) ahora”. Su compañero, buscando calmarla, le preguntó: “¿Por qué tomas decisiones apresuradas?”. No obstante, la joven manifestó su enojo y dejó clara su postura: “Si veo que me humilla, voy también contra Jenny. Me voy a enfrentar contra todo lo que me tenga que enfrentar”.

Con determinación, Chiara aseguró que cualquier intento de Giuliano por retomar un vínculo con Jenifer sería motivo de rechazo dentro y fuera del programa. “Es un desastre. Lo van a cancelar y lo hago pelota”, sentenció. El cordobés opinó que “Nano” podría salir beneficiado en términos de imagen. “Él está como sex symbol acá adentro”, dijo.

Finalmente, Mancuso sorprendió al insinuar un cambio de estrategia que marcó distancia de su grupo inicial. “Los saco a los dos y me uno a Brian. Estoy dispuesta a hacerlo”, anunció, abriendo la puerta a nuevas alianzas y dejando en claro que su prioridad ahora es mantenerse en juego.

Leé más notas de La Opinión Austral