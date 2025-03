El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi sigue escalando en los tribunales. La modelo podría ser sancionada con la prohibición de utilizar sus redes sociales durante los próximos tres meses, según determinó la Justicia tras una denuncia presentada por su ex.

La medida se debe a la presunta filtración de información sobre la causa judicial que ambos protagonizan. De acuerdo con lo informado en el programa “Puro Show” (El Trece), Nara habría divulgado datos sensibles del litigio, lo que motivó la drástica determinación de restringirle el uso de plataformas como Instagram, donde mantiene actualizados a sus seguidores con su vida privada.

Pero, la sanción no se limita solo a sus redes sociales; en caso de incumplir con el régimen de visitas y no permitir que Icardi vea a sus hijas en los términos acordados, Wanda deberá afrontar una multa económica de 80 millones de pesos.

El enfrentamiento entre la empresaria y el futbolista se ha tornado cada vez más intenso. Mientras el delantero argentino insiste en su derecho a compartir tiempo con las niñas, Nara sostiene que ellas tienen el derecho a elegir con quién desean permanecer.

La restricción impuesta por la Justicia no solo afecta la vida personal de la empresaria, sino, también, impacta de lleno en sus negocios. Su presencia en redes es clave para la promoción de sus emprendimientos, que abarcan desde líneas de cosmética hasta marcas de indumentaria.

La viabilidad de la medida fue puesta en duda en el programa “Puro Show”, donde los panelistas debatieron sobre su aplicación efectiva. “¿Cómo la Justicia hará para que esto se cumpla? ¿Le confiscan el celular?”, ironizaron. A pesar de los cuestionamientos, la resolución ya está en marcha y resta ver cómo influirá en la exposición mediática de Nara.

En una reciente entrevista, la empresaria dejó clara su postura sobre la disputa legal. “Porque son nenas, no son cosas. Y ellas también tienen voz y voto y decisión. Lamentablemente, esta determinación me perjudica porque no están siendo escuchadas, pero el tiempo dirá quién tiene razón”, expresó.

