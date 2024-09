Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego de ser citada en los tribunales de Comodoro Py, la madre de Fabiola Yañez, Miriam Verdugo, declaró en la fiscalía de Ramiro González desde las 10 como testigo en la causa contra el expresidente Alberto Fernández, quien es investigado por violencia de género hacia la exprimera dama.

De acuerdo a fuentes judiciales, Verdugo aseguró que vio al exmandatario empujar a su hija cuando tenía 8 meses de embarazo, y que luego del hecho le dijo “acá el presidente soy yo y puedo hacer lo que quiera”. Indicó que “la zamarreo y empujó”.

Declaró igualmente que luego del nacimiento de su hijo Francisco, era habitual que Fabiola volviera a la casa de huéspedes ”con un bife recién puesto”, en referencia a que regresaba golpeada. ”Un día llegó con 4 dedos marcados en la cara”, agregó y aseveró que era constante la presencia de agresiones verbales y las amenazas: “Que nosotros no éramos nadie, que le iba a sacar al chico…”.

A propósito, amplió: “El me quería convencer de que mi hija estaba loca, que había que llevarla al médico y siempre me llamaba a mí por todo eso, pretendía que yo arregle los problemas que el generaba”, comentó y expresó que a su hija la convirtió en ”un despojo humano”.

De igual manera, sostuvo que dijo que en 2016, Fernández le mandó a su hija un sobre con dinero para que pagara “por un aborto”. Detalló que, cuando Fabiola se fue a Londres, Alberto quería que su madre la fuera a buscar y dijo que pagaba los pasajes, ya que -añadió- quería que ella lo acompañe en su rol de presidente: “Siempre bajo sus normas, bajar sus redes sociales, dejar a sus amigos..”.

En cuanto a la foto que se filtró luego de la fiesta en Olivos, en el marco de la pandemia por Covid-19, lamentó: “Era todo los días la misma queja de Fernández “por tu culpa perdí la elección”; “por tu culpa voy a perder todo” (…) ”Todo fue peor para ella. Después de la foto nadie podía llegar, podía estar, “como que la castigaron”.

Mencionó que al golpe en el ojo, que se expuso en fotos publicadas en los medios, lo vio durante el viaje la exprimera dama a Misiones. “Yo sabía lo que era, el médico sabía lo que era, todos sabían lo que era pero todos se callaban”. Pero Fabiola mantuvo el relato de la no intencionalidad durante dos o tres días “pero a mí no me podía mentir…a mí me dijo lo que había pasado”, puntualizó.

En ese sentido, señaló que conversó en privado con el exmédico presidencial, Federico Saavedra: “Le dije que ella estaba abusando como nunca de esos ansiolíticos y del alcohol y que Alberto sabía…que había que hacer algo..”. No obstante, reclamó que “hicieron oídos sordos”. Indicó que después de la mudanza de su hija a la dependencia de huéspedes de Olivos, el exjefe de Estado iba a la casa “a gritar, golpear puertas, a insultar, a que volviera, a que no se enteraran de lo que estaba pasando”.

Verdugo explicó que Fabiola quería irse de la Quinta antes del 10 de diciembre, pero no se lo permitieron, y que “Alberto no aceptaba que Fabiola ya lo había dejado”. Finalmente, precisó que al principio, en España estuvo todo calmo, hasta que llegó el exmandatario.

”Cuando el entendió que Fabiola no quería estar más con él se puso muy agresivo, desencadenando en situaciones de violencia, que eran cosa de todos los días”. ‘Alberto se cuidó de levantarle la mano cuando había gente alrededor. Sobre todo los empleados. Dijo que el personal que trabajaba en el chalet hasta tarde o en huéspedes “habían acatado la orden”: cuando escuchaban gritos se iban o por una puerta de atrás o a la cocina de abajo”, sentenció.

Cámara Federal porteña rechazó recurso de queja de la defensa

Por su parte, la Cámara Federal porteña rechazó este jueves un recurso de queja de la defensa del expresidente contra la decisión de extraer en España una copia forense de la información del teléfono celular de Yáñez para su posterior peritaje en Argentina.

Asimismo, trascendió que la madre de la expareja de Fernández fue una de las primeras personas en ser convocadas como testigo por la Fiscalía desde el inicio de la investigación, pero su testimonio se retrasó.

Verdugo debía declarar desde España por videoconferencia bajo exhorto internacional, pero la querella que representa a Yañez, a cargo de la abogada Mariana Gallego, confirmó que lo haría de forma presencial en los tribunales.

Fernández está imputado en la causa que lo investiga por violencia de género hacia la exprimera dama y su defensa aportó cinco testimonios de exempleadas que hablaron en una escribanía para negar las acusaciones al ex mandatario.

Cuatro de ellas ya fueron convocadas por el fiscal a declarar bajo juramento de verdad en la última semana de septiembre y primera de octubre próximos.

En la causa se sumaron audios de conversaciones entre Fernández y Yañez, además de fotografías y otras evidencias aportadas por la querella, ante las cuales el fiscal federal Ramiro González tendrá que definir si lo cita a declaración indagatoria.

Las fotos, difundidas en exclusiva por Infobae, muestran a Yañez utilizando una almohadilla de gel para reducir la inflamación en su ojo derecho, mientras está acostada junto al expresidente en la cama del dormitorio principal de la Quinta de Olivos.

Según el relato de Yañez, el hecho ocurrió en la cama del matrimonio, después una fuerte discusión: “Habíamos discutido antes, mucho, como ya era habitual y, como cierre de la discusión, me pegó desde su lado de la cama un terrible golpe de puño. Grité y le dije, ‘¿qué me hiciste?’, pero nada, se dio vuelta y con ese golpe terminó la discusión”.

Otras de las evidencias es la grabación de una conversación que ambos mantuvieron en su habitación de la residencia de Olivos y trascendió el miércoles a la prensa.

En el audio entregado al fiscal por la querella y que forma parte de la causa judicial el entonces presidente le dice a Yañez frases como “andá a la puta que te parió, vos y todas tus crías, boluda!” o “la concha de tu madre”, entre otros insultos.

La siguiente es la transcripción del audio difundido por el portal de noticias Infobae.com:

– Fernández: Mil de esas me tuve que bancar

-Yañez: Pero no me fui a acostar con ninguno, boludo…

-Fernández: “Ay, lo que hay que ver es la producción de Sandra”. ¿Qué Sandra, la concha de tu madre? Debe ser una mierda de serie, ¿y cuando quiero ver una película argentina no se puede ver porque son todas una mierda? Pero esa como la hace tu amiga….¡andá a la puta que te parió, vos y todas tus crías, boluda!

Yañez: Shhhh, shhh, bajá la voz. Siempre hiciste eso, me alejaste de todas las personas que para vos eran una amenaza.

-Fernández: Pero quedáte con ellas, boluda. Qué amenaza…

Yañez: Todas las personas que para vos eran una amenaza…

-Fernández: Andá y quedáte con ellas, boluda, quedáte con ellas y dejame en paz.

-Yañez: ¿Por qué me tengo que quedar con ellas? ¿Qué comentario hice, tan mal te lo tomaste?

A qué línea llamar si sufrís violencia de género

La Línea 144 brinda atención telefónica especializada a mujeres víctimas de violencia de género durante las 24 horas, los 365 días del año. Cabe destacar que es anónima, gratuita y nacional.

Ofrece información, contención y asesoramiento en aquellas temáticas relacionadas con la violencia física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, y simbólica. Su objetivo es acompañar a las víctimas en las distintas situaciones que estés atravesando, ya sea antes, durante o después de un episodio de violencia.

