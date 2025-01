Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la gala de eliminación de este domingo, que culminó con la salida de Carlos Tocco, Santiago del Moro dio a conocer una importante noticia que impactó especialmente al público de Santa Cruz: la madre de Luciana Martínez, la joven trans de Pico Truncado, inaugurará el “Congelados” de esta edición.

Luego de acercarse a la tribuna para dialogar con la madre y el hermano de la bailarina, el conductor de Telefe anunció: “Marta va a abrir el Congelados“, mientras la mujer se secaba las lágrimas emocionada por la posibilidad de ver con su hija.

Mañana la madre de Luciana estrena el CONGELADOS de esta edición 🥹 👁 Mirá #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji2TwC y espiá la casa GRATIS las 24 horas por @DIRECTVLA @DGO_Latam pic.twitter.com/mm8k9I6Wiy — Gran Hermano (@GranHermanoAr) January 20, 2025

Este ingreso no será solo un simple reencuentro familiar. En su llegada a Gran Hermano, a principios de diciembre, Luciana había revelado públicamente su identidad de género, sorprendiendo tanto a su familia como a la audiencia. “Soy Jorge Barrionuevo. Hace más de 10 años que, a escondidas, soy Luciana Martínez. Ahora, quiero que me conozcan como Luciana. Me vine con mi valija hasta Buenos Aires para hacer el casting”, confesó en su presentación.

Tras semana de intriga respecto a cómo su familia reaccionaría después de que ella compartiera su identidad con el mundo, el jueves 16 de enero, Del Moro ingresó a la casa con mensajes especiales de los familiares de los participantes. “Una de las palabras que ellos eligieron para vos es ‘creá’”, dijo mientras Luciana lo escuchaba con atención.

Acto seguido, mostró el mensaje más emocionante: “Pero hay otra palabra que vos estabas esperando, que es tan simple y tan fuerte. ¿Sabés qué palabra te manda tu mamá? ‘Hija’”. En ese instante, la artista no pudo contener las lágrimas.

¿A qué hora entrará la mamá de Luciana a la casa de Gran Hermano?

Mediante sus redes sociales, el conductor informó el horario en el que iniciará el juego que consiste en que todos los competidores deben permanecer inmóviles cuando “Big” lo ordene, mientras se realizan entradas inesperadas. Esta noche se anticipa un conmovedor encuentro entre la santacruceña y su madre, un episodio que, sin duda, conmoverá a los televidentes.

Asimismo, del Moro adelantó que habrá una sorpresa especial para Juan Pablo De Vigili, vinculada a sus perros. El participante había manifestado su descontento con los recientes mensajes recibidos de sus seres queridos (“actitud” y “juego”), ya que no incluían información sobre sus mascotas y su pareja. “Hoy 21:45 hs. Entra al Congelados la madre de Luciana y hay una sorpresa para Juan Pablo de sus perros (en caso de que la casa así lo disponga)”, escribió el presentador en sus historias de Instagram.

Leé más notas de La Opinión Austral