El lunes 23 de diciembre se cumplieron dos meses desde la desaparición y búsqueda de Nayelly Lujan García Servin de 15 años de edad y su padrastro -esposo de la madre y padre de sus hermanos- Juan Ignacio Esteban Apaza, quienes se fueron el 23 de octubre de la localidad de Pico Truncado y dejaron a una sociedad en vilo. Desde ese momento hasta ahora, se llegó a la conclusión de que pasaron la frontera con Bolivia, pero no hay ninguna otro dato.

Fuentes ligadas a la investigación que realiza el Juzgado de Instrucción Penal N° 1, Leonardo Cimini, le comentaron al diario La Opinión Zona Norte que, hasta el momento, no se sabe nada del paradero de ambos. “No nos han notificado nada nuevo, todo sigue como está”, comentó una fuente a este medio y agregó: “La búsqueda se sigue haciendo sin descanso y en todos los puntos donde se sospechó que podían estar, pero no hay nada, es como si se los hubiese tragado la tierra“.

Juan Ignacio Esteban Apaza.

La incertidumbre por el paradero de la menor y el adulto crece cada día. Hay datos que indican que pasaron por La Pampa, Córdoba y la localidad Metán de Salta. Sin embargo, la novedad reveladora hasta el momento surgió el 14 de noviembre con el hallazgo de la camioneta Ford EcoSport en la que habían escapado. La misma fue encontrada por personal de la División de Investigaciones (DDI) de Caleta Olivia y Pico Truncado, abandonada y sin chapas patente en un depósito de la frontera de Bolivia.

Además, Apaza tiene amplio conocimiento en el manejo de celulares y se estima que se comunican a través de la aplicación WhatsApp Web para no ser rastreados. La única y última vez que Nayelly se comunicó con su mamá -que vive en la ciudad truncadense- y su papá -que se encuentra en Paraguay- fue a fines de octubre, cuando les mandó mensajes diciéndoles que estaba bien e indicándoles que no la busquen.

Nayelly tiene 15 años.

De este modo, el abogado de la madre de Nayelly, Alberto Luciani, había brindado una entrevista a FM Las Heras 92.1 y aprovechó para cuestionar el trabajo de los funcionarios judiciales. “Creo que es una investigación judicial muy desprolija, lenta y con falta compromiso. La causa deja en evidencia la demora del poder judicial, la falta de preparación en este tipo de casos, y más allá de eso la falta de voluntad y de compromiso de llevar adelante un trabajo serio y responsable”.

El presente de Arcenia

El mismo Luciani se refirió al triste pasar que afronta Arcenia Servin, la madre de Nayelly. “Ella está en una situación de angustia por todo lo que está pasando y después está pasando graves problemas económicos porque el negocio que ellos tenían de arreglos de celulares se lo clausuraron y por lo tanto se le cerró la cuenta de ingreso, el estado no la ha asistido de ninguna forma y ni siquiera ha sido recibida por el intendente de Pico Truncado”.

De este modo, la mujer habló en FM Las Heras 92.1 y manifestó “lastimosamente quedó atrás el caso y no se sabe nada hasta el momento de mi hija”, y agregó: “tengo contacto con la Justicia pero ellos no saben nada, no saben dónde más pueden buscarla. Lo único que me dijeron es que están trabajando y la están buscando”. En Pico Truncado interviene el fiscal Matías Parajón y en Bolivia el fiscal Humberto Ramírez de la ciudad de Yacuiba.

Arcenia Servín en una de las primeras marchas.

Ante la consulta sobre la posibilidad de que desde el país boliviano hayan pasado a Perú, la mujer comentó que no está en conocimiento sobre eso, aunque sí ha escuchado la suposición. La presunción de que esto haya ocurrido nace de una entrevista que realizó La Opinión Zona Norte a fuentes investigativas, quienes dieron a conocer qué Apaza había viajado anteriormente a Perú y Colombia para hacer cursos sobre reparación de celulares.

A continuación de la entrevista, Arcenia comentó: “Yo no estoy bien ahora, pero como estoy a cargo de tres menores tengo que sacar fuerza de donde sea… No consigo trabajo hasta el momento, pero eso se va a dar algún día. Lo importante para mi es que no se deje de lado el caso de mi hija, porque está muy quieto, nadie habla más del caso y se está quedando en el olvido”.

Compañeros de Nayelly. FOTO: JULIO HARO

“Yo no sé en qué situación estará ahora mi hija, si estará bien o no, son muchos días que no sé dónde está o cómo se encuentra. Ella tiene la vida por delante, tiene un futuro maravilloso que le espera y no merece una vida así. Si llega a leer esto le pido que recapacite, que es una chica inteligente y no merece esto, tiene que tener una vida mejor”, dijo sobre su hija adolescente.

Asimismo, mencionó que para su ex marido tiene mucho que decirle. “Confiaba en él y no me esperaba que me haga algo así, me destruyó la vida por completo, él saben qué situación me dejó y le pido que recapacite porque me dejó un montó de deudas y tengo que mantener a los chicos; que entregue a mi hija y se deje capturar por la Justicia”, añadió, dando a conocer que las cosas que tiene están a nombre de él y ella no puede hacer nada.

Finalmente, Arcenia Servin agradeció a la comunidad educativa de la secundaria 45 -establecimiento al que iba Nayelly- que hace una semana hicieron una colecta para ayudar a sus hijos menores de edad; hizo lo mismo con el abogado Alberto Luciani que la representa y “me está ayudando con todo“; finalmente dio las gracias a la sociedad truncadense que la acompaña en estos días difíciles.

