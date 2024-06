"No me guío por rumores"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se mostró sorprendido por la actitud de los senadores de Santa Cruz, José María Carambia y Natalia Gadano, quienes llamaron a no dar quorum este miércoles para tratar la Ley Bases y el Paquete Fiscal.

“Es una una novedad para mí, no lo he escuchado de ellos y por rumores no me guío”, agregó Francos sobre esa situación, al hablar con periodistas al ingresar a la cena de Conciencia.

Sobre las negociaciones en la previa del tratamiento de la ley en la Cámara alta, el funcionario dijo que “siempre hay concesiones, acuerdos y búsqueda de consensos, hay que ceder algo de lo propio y tomar algo de lo de los otros, vamos a ver qué dice el Senado y después Diputados”.

Luego, remarcó que habla “permanentemente” con el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal.

En el mismo lugar también habló brevemente con la prensa el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien sostuvo que la Ley de Bases “es un acelerador de todo lo que está haciendo el Gobierno”, por lo que dijo que espera “que la política esté a la altura y se destrabe la ley, que es lo que la gente votó y que se centra en dar mayores libertades”.

