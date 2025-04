Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Polémica en El Calafate: la administración del hospital Samic decidió retirar el busto del expresidente de la Nación Néstor Carlos Kirchner. La escultura, realizada por el reconocido artista Miguel Villalba, había sido donada por el histórico militante peronista y empresario Rudy Ulloa.

En las últimas horas del jueves, trascendió un video en redes sociales de trabajadores del hospital retirando el busto, el cual había sido inaugurado el 27 de octubre de 2022, fecha en la que se cumplían 12 años de la muerte del expresidente y exgobernador de Santa Cruz.

Rudy Ulloa, amigo y compañero de militancia de Néstor Kirchner, se mostró sorprendido cuando vio el video. Le dijo a La Opinión Austral: “Lo primero que se me ocurre decir es, como cuando Jesús estaba en la cruz: ‘Perdónalos, señor, no saben lo que hacen’“.

“Voy a ser claro: no saben los que lo retiraron, pero sí saben lo que hacen los que mandaron a sacarlo, los que dieron la orden. Es casi lo mismo que pasó con el monumento de Osvaldo Bayer“, apuntó el referente de “Los Muchachos Peronistas“, recordando lo sucedido días atrás con el monumento al reconocido historiador ubicado en el ingreso a Río Gallegos, que Vialidad Nacional destruyó.

El acto de la inauguracion fue en 2022.

“Ya sabemos lo que pasó con Perón, la quema de libros, el odio. El Calafate no se puede permitir que avasallen así la memoria de Néstor Kirchner, mi amigo. Espero que el intendente Javier Belloni diga algo. Con tantos años de democracia, hay algo que me queda claro: el odio les está costando caro a los argentinos. Yo coloqué tres bustos de Néstor. Este del Samic, en Zona Franca y en el barrio El Carmen. En Río Gallegos tiene injerencia provincial. Espero que el gobernador Claudio Vidal evite que lo saquen de ahí. El de Zona Franca no creo, porque es privado”, manifestó Rudy.

Es que el hospital Samic, en su Consejo de Administración, además de representación nacional (Yamila Gentile, Natalia Moreno y Luis Giménez), también tiene representación municipal (Martín Freile) y provincial (Juan Pablo Pino y Karen Soledad Aguilar Otey).

“Quizás esto del monumento de Néstor en el Samic es una represalia por haber sacado el busto de Roca. Pero, ¿qué tiene que ver Néstor? Todo está guardado en la memoria. Creo que esto ya es un tema cultural. Quizás ahora vinieron a cobrarse cuando Néstor les bajó el cuadro. No se lo van a perdonar jamás. Le pido calma a la gente. Calma, a esto ya lo pasamos. Hoy tenemos botas con votos”.

Repudio de Lerena, exdirector

Quien también se expresó fue el exdirector del Samic, el doctor Javier Lerena. “Néstor hizo posible que existiera el Samic. No se puede borrar la historia porque sí. No me olvido cuando dijo: ”Vengo a proponerles un sueño’, el día que recordó el poema por Joaquín Areta, desaparecido en el 78″, dijo a La Opinión Austral y aseguró que “Virma Almeida, quien fue designada embajadora del busto, va a reclamar lo que corresponde. En mi caso, voy a mandar una nota por mesa de entrada en el Hospital de Alta Complejidad Samic de El Calafate, en el cual tengo el honor de haber sido director ejecutivo, de haber tenido la gente que tuve en ese maravilloso hospital que con tanto esfuerzo hicimos y mantuvimos en alto”.

Carlos Wilkendorf exdirector médico y Javier Lerena, exdirector ejecutivo del Hospital Samic, al momento de inaugurarse el busto donado por Rudy Ulloa.

“No puede ser que estén tomando autoritaria y arbitrariamente decisiones por encima de cualquier tipo de Consejo de Administración, vulnerando los derechos de los trabajadores y desconociendo que el hospital está ahí porque un señor que se llamaba Néstor Carlos Kirchner. Hizo que ese hospital esté ahí. Es tratar de borrar con el codo algo que está, que es y que es una realidad y que es un hecho. Le doy mi apoyo a Virna Almeida, Jefa del departamento de Epidemiología, y quien fuera designada embajadora para proteger el busto de Néstor. Yo en su momento le dije: vos sos la embajadora y la que va a cuidar este busto. Así que tenemos que defenderlo.”, apuntó.