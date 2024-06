Los senadores de Santa Cruz, José María Carambia y Natalia Gadano solicitaron a sus colegas “no dar quórum” en la sesión de este miércoles conde el oficialismo busca aprobar la Ley de Bases para la Libertad de los Argentinos y el Paquete Fiscal que impulsa el Gobierno nacional.

“Queremos contarle la gran trampa legislativa que tiene la Ley Bases y el Paquete Fiscal”, comienza diciendo el senador del frente Por Santa Cruz -Partido SER- en el video publicado en sus redes sociales y explicó: “Hace una semana, el Gobierno Nacional necesitaba los dictámenes para poder tratar las leyes. En ese momento, nosotros acordamos firmar en disidencia, es decir firmar por más que estemos en contra de la Ley, para que se pueda tratar. A cambio de eso acordamos con el Ejecutivo que se incorpore un artículo que permita a las provincias cobrar más regalías mineras, pero hoy lamentablemente ya lo quieren cambiar“, señaló.

“Esto nos da a pensar que todos los cambios que hagamos los Senadores en favor del pueblo, mañana no van a ser respetado”, apuntó Carambia.

Además, el legislador aseguró que hace varios días él y su compañera están “sufriendo presiones del Gobierno Nacional” respecto a esto y que este lunes “la fueron a ver a Natalia para decir que había una intensión de cambiar el artículo”.

En esta línea, indicó: “sabemos que el lobby minero es muy grande, que las empresas mineras deben estar intentando manipular el voto de los senadores y quieren cambiar el artículo que habíamos hablado”.

“Desde nuestro bloque creemos que hoy la prioridad no es la Ley Bases. Hoy la prioridad son los jubilados y entendemos que primero debemos tratar el tema de jubilados con el Paquete Fiscal para que en el eventual caso que el paquete fiscal sea a probado, el Gobierno Nacional no tenga ninguna escusa para pagarle a nuestros jubilados. Por eso le pedimos a los senadores, a nuestros compañeros, que mañana no demos quórum”.

“Es la única forma que tenemos de saber que el Gobierno Nacional va a cumplir con los eventuales cambios de una ley”, cerró.

Figuras decisivas

La Ley Bases y el Paquete Fiscal llegan este miércoles al recinto del Senado de la Nación. Está previsto que la sesión comience a las 10 de la mañana y de hacerlo, será maratónica. El primer desafío para el oficialismo es conseguir el quorum. Para ello se necesita 37 legisladores. Confirmados para darlo, hasta hoy son 35. El mismo número y “faltantes”, da el relevamiento de aquellos que van dar el voto afirmativo para que las dos normas se aprueben.

El otro escenario lo protagoniza Unión por la Patria. A sus 33 senadores que votarán en contra, se suma un cuarto: el radical Martín Lousteau. Así las cosas, de los 72 senadores que integran la Cámara Alta, 69 definieron sus votos y hasta la tarde del martes sólo 3 no lo habían hecho: el senador radical por Buenos Aires, Maximiliano Abad y los santacruceños Natalia Gadano y José María Carambia, ambos del frente Por Santa Cruz -Partido SER- que ahora confirmaron que no darán quorum.

Con los números tan justos, la decisión que adopten los tres legisladores será determinante tanto para la aprobación de las leyes, como para su rechazo. Incluso podrían facilitar un escenario de empate. Un dato no menor es que, si llegan a naufragar los proyectos en el recinto, éstos no podrán volver a ser tratados en lo que resta de este año. Y debilitaría la gobernabilidad de La Libertad Avanza.

Los 35 apoyos que el Gobierno tiene afianzados en el Senado son aportados por un sector mayoritario de la UCR, Pro, provinciales y peronistas dialoguistas. En la vereda de enfrente se encuentran los 33 integrantes de Unión por la Patria (UP) y Lousteau, quien defenderá un dictamen propio.