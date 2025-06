Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, dialogó tras el acto de inauguración de la Ciudad Judicial de Comodoro Rivadavia, Chubut, evento que contó con la cobertura del Grupo La Opinión Austral.

En ese marco, fue consultado sobre la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner y las condiciones bajo las cuales cumple su condena, momento en el que reaccionó de forma algo evasiva y tajante: “No puedo opinar sobre casos. Está judicializado, y además me lo prohíbe la ley. Así que no puedo legalmente opinar sobre eso”, dijo mientras amagaba a irse.

La polémica de los últimos días fue por si Cristina podía o no salir al balcón.

Sin embargo, ante otra pregunta, sobre el funcionamiento del sistema judicial, Lorenzetti finalmente se quedó y reconoció falencias estructurales, pero defendió el trabajo de quienes lo integran: “La justicia es una aspiración general. Hoy el Poder Judicial tiene muchos problemas: faltan jueces, infraestructura, tecnología. Pero está integrado por mucha gente que hace un gran esfuerzo”.

Y concluyó: “No se puede generalizar. Hay mucho para mejorar, pero también hay jueces, juezas y empleados que intentan proteger los derechos. En eso, el Poder Judicial busca acercarse lo más posible a la justicia”.

Autoritarismos

Esta no fue la primera visita reciente de Lorenzetti a la provincia. En septiembre de 2024, encabezó en Trelew el 1° Encuentro de Innovación del Foro Patagónico de Superiores Tribunales de Justicia, junto al gobernador Ignacio Torres y autoridades de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), que conmemoraba los 30 años de su carrera de abogacía.

En aquella oportunidad, ofreció una clase magistral y recibió el reconocimiento como Profesor Honorario de la Facultad de Ciencias Jurídicas.

En otro orden de cosas, en su disertación ante los presentes, el juez de la Corte Suprema advirtió este jueves que “si no logramos satisfacer los reclamos de la ciudadanía, en el mundo hay una enorme preocupación porque hay quienes dicen que la democracia no es eficaz y prefieren el autoritarismo porque da mejores resultados. Nosotros, desde la Corte Suprema y en todos los poderes judiciales, creemos en la democracia, la división de poderes y los valores republicanos y constitucionales”, aseguró entre otras cosas.