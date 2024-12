“Los diarios hicieron a la Argentina”

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Por Hugo Ferrer

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) celebró la cena de fin de año en el Salón Libertador del Hotel Sheraton.

La convocatoria para festejar el 62ª Aniversario de la entidad, que representa al periodismo en todo el país, incluyó a los integrantes de los tres poderes de Estado y a más de 300 invitados. Participaron de un encuentro donde se puso en valor la libertad de expresión, el rol de los medios de comunicación, las empresas y sus periodistas.

Martín Etchevers, presidente de Adepa, recibió a Natalio Botana. FOTO: RUBÉN PAREDES.

El presidente de Adepa Martín Etchevers defendió la institucionalidad democrática a través del protagonismo que tiene la prensa. “El mundo nos invita a reflexionar sobre el papel que cumplen medios y periodistas en las democracias occidentales. ADEPA siempre ha sostenido que el periodismo es esencial para nutrir el debate público con información verificada y opinión fundamentada. Los medios profesionales siguen siendo indispensables para el ejercicio pleno de la ciudadanía”. Y destacó que “el periodismo ha sido testigo y vocero de un declive sostenido durante décadas, desde la inflación descontrolada hasta el deterioro educativo y la falta de infraestructura eficiente”.

La política y el periodismo

Etchevers recordó que “en nuestro país, a fines del siglo 20 y principios de este, en dos procesos políticos de signo diferente, se oyó que la elección ´se le había ganado a los medios´ o que el triunfo político despejaba el camino frente a cualquier contrapeso. La verdad es que se trata de dos planos diferentes y de dos elecciones diferentes: la sociedad elige a sus gobernantes por una multiplicidad de razones –como dijimos, personales e intransferibles– y en paralelo elige informarse con medios y periodistas con los que se identifica. Incluso los elige para que esos medios y periodistas puedan apoyar, señalar, cuestionar, controlar o simplemente aportar información propia sobre ese gobierno al que eligieron”. Así, consideró que “la política y el periodismo tienen papeles diferentes, pero esenciales en la democracia”.

Según Etchevers, “de acuerdo a su legítima cosmovisión editorial, el periodismo puede estar más o menos cerca de un rumbo económico o de una política de gobierno. Pero no es el gobierno. Está para contar, para aportar datos, para ´examinar´ en palabras de Martin Baron, el legendario editor que recientemente visitó la Argentina. También para representar, en su diversidad, las distintas voces, miradas y demandas de la sociedad”.

Carlos Azzariti, Secretario de Organización de Adepa y Página 12; Diego Fuentes, Vicepresidente 1º de Adepa y Diario Huarpe de San Juan; Marcelo Carbone, vicepresidente de Grupo Olmos y Hugo Ferrer, director de Grupo Crónica. FOTO: RUBÉN PAREDES.

El presidente de Adepa reconoció en su discurso que “como en cualquier otra profesión, tenemos aciertos y errores. Hay buenas y malas praxis. Conductas destacables y reprochables. Por eso reivindicamos el rol del periodismo en la democracia, pero no hacemos defensas corporativas. Por eso creemos que es sano para el debate público que se eviten las generalizaciones agraviantes y las acusaciones sin pruebas, sobre todo cuando vienen desde el poder”.

Invitados especiales

Junto a los periodistas, ejecutivos, directores y propietarios de medios comunicación estuvieron la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el ministro de Defensa, Luis Petri, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, el vocero presidencial Manuel Adorni, el subsecretario de prensa Javier Lanari, el Director Nacional de Publicidad Oficial Horacio Minotti; el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; los jueces de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, los legisladores nacionales Gisela Marziota, Emilio Monzó, Hernán Lombardi, Luciano Laspina, Nicolás Mayoraz y Daniel Arroyo, María Luján Rey, Directora General Observatorio de Víctimas de Delitos de la Cámara de Diputados; los presidentes de diversas entidades: Jaime Campos, AEA; Mario Grinman, Cámara Argentina de Comercio; Amos Linetzky, AMIA; Mauro Berenstein, DAIA; Joaquín Morales Solá, Academia Nacional de Periodismo; Federico Polak, CADRA; Vanina Berghella, IFPIM; Gonzalo Vecino, Agencias Argentinas; Alejandra Martínez, DIRCOMS; Eugenio Sosa Mendoza, ATA; Martín Berrade, ARPA; Walter Burzaco, ATVC, Paula Moreno, Fopea. También estuvo Danilo Arbilla, expresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Thelma Vivoni, directora ejecutiva del Teatro Colón; Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; Gabriela Ricardés, ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Gerardo Grieco, director general del Teatro Colón; y Martín Etchevers, presidente de Adepa. FOTO: RUBÉN PAREDES.

Reconocimientos

ADEPA reconoció a personalidades destacadas por su compromiso con la libertad de expresión y el periodismo profesional. Así fueron elegidos Graciela Fernández Meijide, quien no pudo asistir; el empresario Marcos Bulgheroni, Group Chief Executive Officer de Pan American Energy Group. Su esposa Nunzia Locatelli de Bulgheroni recibió el premio y agradeció en un breve discurso.

Adepa reconoció al empresario Marcos Bulgheroni por su compromiso con la libertad de expresión y el valor del periodismo profesional. Lo recibió su esposa Nunzia Locatelli de Bulgheroni. FOTO: RUBÉN PAREDES.

El aroma de la tinta

Por su parte, Natalio Botana dio un emotivo mensaje antes de que le entreguen el galardón y después de que el conductor del evento, Mario Massaccessi, le diera la bienvenida y la historiadora Camila Perochena “repasara” su historia. “Caramba, caramba”, arrancó Botana, mientras acomodaba los micrófonos. “Podría hablarles de muchas cosas, del fundamento de la democracia, que comanda la República en este momento, en esta circunstancia del país pero ocurre que estoy hablando ante periodistas y yo nací con el periodismo. Les cuento un recuerdo, un aroma que aún todavía me impregna. Allá por el año 1942, 1943, entré en un edificio de un gran diario argentino. Quedó grabado en mi sensibilidad un aroma. Y no se ha perdido todavía. Un ambiente impregnado de tinta, como si la tinta que impregnaba el diario ascendiera del subsuelo. Subí por una escalera junto a mi padre. Otro que ha grabado en mi conciencia es un estrépito hoy perdido, el estrépito de una antigua redacción de muchos periodistas tecleando la máquina de escribir, como si la sociedad vibrara en esa redacción. Es curioso, ¿no? Pasan los años, pero parecería como que en este ambiente de periodismo flotara todavía ese aroma.

Natalio Botana dio un discurso emotivo. Habló de olor a tinta y destacó que “los diarios hicieron a la Argentina”. FOTO: RUBÉN PAREDES.

“Los diarios hicieron a la Argentina”

“El segundo recuerdo es más próximo y coincide más o menos con los años de la fundación de Adepa. Tuve la suerte de recorrer el país como conferencista, no tanto en las grandes ciudades sino en las ciudades más chicas, que alguna vez fueron pueblos. Pueblos creados por una estación de ferrocarril que recibía el telégrafo y que, como quería Sarmiento, tenían una escuela pública en la plaza principal. Lo que siempre me conmovió, recorriendo esos pueblos, es que en ellos había un diario. Un diario local. No me estoy refiriendo a los grandes diarios de la ciudad de Buenos Aires y en las capitales de provincia, los grandes diarios que me acogen desde hace tanto tiempo y que soportan mis columnas. Ese mundo tan sanmantino, tan sanmartino, el diario, la escuela, el medio de transporte, el telégrafo. Hoy diríamos todo contenido en un pequeño, muy pequeño teléfono celular. Son los diarios los que hicieron la Argentina también. Hicieron la Argentina porque los grandes de la tradición liberal de la Argentina, me estoy refiriendo a Bartolomé Mitre, a Domingo Faustino Sarmiento, eran también periodistas.

José Ignacio López, el empresario Florencio Aldrey Iglesias y su nieta Valentina Aldrey Iglesias. FOTO: RUBÉN PAREDES.

“El periodismo sigue de pie”

“Y es bueno recordar esto en momentos en que el periodismo sigue haciendo lo suyo en circunstancias mundiales en que vivimos una mutación civilizatoria. Lamento mucho que hayan escuchado a alguien que abre más que su razón, sus sentimientos y su corazón. Permítanme que haga una paráfrasis. Ahí se escuchan gritos, agresiones, insultos. Un viejo caballero andante diría, señal que caminamos. El periodismo sigue caminando y sigue caminando porque está de pie, bien plantado, haciendo su oficio, recorriendo las verdades parciales con toda la responsabilidad que exige su oficio y particularmente vistiendo el bisturí en esa trama viscosa e indigna de la corrupción. Que siga pués adelante, que siga caminando y que todos, gracias al periodismo, logremos que esa madre de las libertades, que es la libertad de prensa, fructifique y siga defendiendo las grandes libertades de la República”.

Javier Bezunartea , director de Canal 12 de Puerto Madryn, Chubut, Santiago Egurza, presidente de Canal 12 de Puerto Madryn, Chubut; Ana Tronfi, directora de ADN Sur y Secretaria General de Adepa; y Hugo Ferrer, Director del Grupo Crónica. FOTO: RUBÉN PAREDES.

Aplausos en todo el Salón Libertador. Cada una de las palabras, las frases precisas (no leídas), fueron dichas con cadencia y dejó un mensaje claro: el periodismo, los periodistas y los medios de comunicación siguen siendo protagonistas y relevantes.

