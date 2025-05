Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El expresidente Mauricio Macri reveló esta semana en Madrid un episodio tan insólito como inesperado, protagonizado por Donald Trump años atrás durante su visita a Buenos Aires con motivo del G20. Y es que el líder del PRO dio a conocer el actual mandatario estadounidense le sugirió conquistar Chile para “tener ambos océanos”.

El relato fue parte de su participación en el Seminario Internacional del Grupo Libertad y Democracia, un espacio que reunió a dirigentes liberales de América Latina y rindió tributo al escritor y político peruano Mario Vargas Llosa, fallecido recientemente.

En su intervención, Macri expresó: “Hoy va a cobrar el que yo reconozco públicamente que es un amigo, Donald Trump, y ha sido muy amigo de la Argentina por esta relación personal que teníamos desde que yo tenía 24 y él 38, éramos tan jóvenes en aquella época”.

“Quiero empezar con una anécdota que marca cómo es mi amigo“, dijo el exjefe de Estado argentino, y agregó: “Cuando lo recibo en Buenos Aires, con motivo del G20, él hace una visita también oficial. Y en el despacho presidencial yo siempre tenía un mapa de la Argentina, porque es un país tan grande que siempre es difícil ubicar las provincias… Visitantes venían, le explicaba ‘esta provincia tiene petróleo, esta otra tiene minería…'”.

En ese momento, según relató, “él empieza a mirar el mapa y de golpe ve una franja a la izquierda y dice: ‘¿Y esto qué es?’, ‘Es Chile’, ‘¿Chile? You should add, conquer Chile so you have both oceans’ (Deberías conquistar Chile, asi tenés los dos océanos)“.

“Todo el mundo se rio ahí”, amplió Macri, al tiempo que añadió: “Y yo dije, conociéndolo, medio lo dice en serio, medio lo dice en chiste. Pero después cuando pasaron los años y uno escuchó Canadá, Groenlandia, digo, me suena conocido ese tipo de cosas”.

“Pero definitivamente ya en ese primer mandato, que a mí me tocó convivir mi última parte y su primer parte, él ya tenía dos ideas fuerza, que yo las entendí perfectamente y le encontré una profunda razonabilidad: la primera era reciprocidad [comercial] (…) y después por qué Estados Unidos se iba a hacer cargo eternamente de la seguridad del mundo entero. Y volvió reloaded con estas dos idea”, reflexionó.

El panel en el que participó Macri estuvo integrado igualmente por Felipe Calderón, expresidente de México; Jamil Mahuad, expresidente de Ecuador; y la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla.

También se sumaron al seminario varias figuras internacionales como Iván Duque (exmandatario de Colombia); los expresidentes de Gobierno Español, José María Aznar y Mariano Rajoy; el exlíder uruguayo, Luis Lacalle Pou; el presidente electo de Venezuela en los comicios de 2024, Edmundo González; la principal opositora al gobierno de Nicolás Maduro, María Corina Machado (desde Venezuela); la política hispano-argentina, Cayetana Álvarez de Toledo. Una de las moderadoras del evento fue la hija del fallecido presidente chileno Sebastián Piñera, Magdalena.

