Un grupo de ciclistas rescató a una mula agotada por el peso excesivo que llevaba encima y que estaba a punto de caer al vacío en una zona montañosa de Tunuyán, Mendoza. Las impactantes imágenes del suceso, que tuvo lugar en Portinaris, Cajón Grande, han puesto en el centro del debate el maltrato animal.

Rescate en el borde del abismo

El hallazgo ocurrió cuando los ciclistas avistaron al animal tirado en el suelo, inmovilizado por una carga descomunal. La mula, completamente sola y al borde de un precipicio, parecía abandonada o perdida. En un video difundido en redes, una mujer expresó su conmoción: “Se ha caído una mula y me da mucha tristeza ver a un animal así tirado”.

Entre los objetos que llevaba el animal se encontraba un cajón de plástico, una garrafa, un disco de cocina, un bolso negro grande y una bolsa de lona de importantes dimensiones. Los ciclistas no dudaron en intervenir, liberando a la mula de la carga, lo que le permitió ponerse nuevamente de pie. El gesto quedó registrado en un segundo video que rápidamente se viralizó.

Indignación

Las imágenes despertaron una ola de indignación en las redes sociales. Usuarios señalaron el evidente maltrato al que había sido sometida la mula, condenando la irresponsabilidad de quienes la cargaron en exceso y la dejaron en tal situación de vulnerabilidad.

Hasta el momento, no se ha identificado al dueño del animal ni se sabe si pertenece a una empresa de turismo o a un particular. Desde el Gobierno provincial informaron al medio local Los Andes que no se ha recibido ninguna denuncia formal relacionada con el caso.

El suceso en Portinaris no solo evidencia la crueldad hacia los animales sino también la necesidad de regular y fiscalizar el uso de estos en actividades de transporte o turismo en zonas rurales y montañosas.