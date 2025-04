Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En una jornada intensa en la televisión argentina, Mariana Fabbiani sorprendió a su audiencia con un duro descargo contra Viviana Canosa y también a las autoridades de El Trece. La conductora denunció haber recibido amenazas, tanto de manera privada como desde la pantalla de ese canal, y no dudó en señalar a Canosa como responsable. Con un tono firme y visiblemente afectada, Fabbiani expuso una interna que deja en evidencia no solo una enemistad personal, sino también tensiones más profundas sobre el rumbo editorial de los medios tras el escandalo por la denuncia contra Lizy Tagliani.

“Ayer me amenazaron desde la pantalla de canal Trece y por privado. No solo a mí, a parte de mi equipo, a Martín Candalaft”, lanzó Fabbiani al abrir su programa DM (América TV). La conductora aseguró que no se trata de un conflicto aislado y reclamó que Canosa se haga cargo de sus acusaciones: “Viviana Canosa, decí lo que tengas que decir, hablá, basta de amenazas, basta. Tanto yo como mi entorno, como te gusta llamarlo, estamos muy tranquilos”.

Pero sus palabras no quedaron solo en ese señalamiento. Fabbiani fue aún más tajante con sus calificativos hacia la conductora de El Trece, sin eufemismos: “La culpa no es del chancho sino del que le da de comer. Viviana Canosa ya sabemos lo que es, todo el medio la conoce, nació chancho y morirá chancho”. La frase, directa y provocadora, rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales y en tema obligado en programas de espectáculos.

Además de apuntar contra Canosa, Fabbiani dirigió sus críticas al canal que actualmente la alberga. “Ya sabemos quién sos Viviana, te conocemos, lo único que hiciste fue arruinarle la vida, en tu espantosa y horrorosa carrera, a todo el mundo, con una maldad y una crueldad sin límites”, disparó. Pero fue más allá y cuestionó con nombre propio al responsable de la programación de El Trece, Adrián Suar.

“Lo que me sorprende es que todo esto esté pasando desde la pantalla de canal Trece, una pantalla que tenía prestigio, calidad, calidez. Una pantalla en la que todos los que trabajamos en el medio queríamos estar. Entonces le voy a preguntar a Adrián (Suar) ¿qué estás haciendo?”, reclamó con dureza. En ese contexto, también criticó la lógica de priorizar el rating por encima de todo: “No vale todo por un punto de rating, que ni siquiera consiguen, es muchísimo”.

La conductora también se diferenció explícitamente de Canosa, quien hoy ocupa su ex franja horaria: “Viviana Canosa, vos y yo no somos lo mismo, no tenemos nada que ver. Estuve muchos años en ese canal, en tu horario, liderando y no tuve que amenazar a nadie por un punto de rating”.

Sobre el cierre de su descargo, Fabbiani se mostró visiblemente dolida por el panorama mediático actual. “Invito y llamo a la reflexión porque me produce un profundo dolor ver cómo nuestro medio se está destruyendo, a dónde vamos a llegar”, expresó.

El enfrentamiento entre Fabbiani y Canosa dejó al descubierto una fuerte interna dentro de los medios y generó un intenso debate sobre los límites en la televisión y la responsabilidad de quienes toman decisiones editoriales. Mientras tanto, se espera si habrá una respuesta pública de Canosa o de los directivos de El Trece.