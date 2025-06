Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El senador nacional por Unión por la Patria, Carlos Linares, dialogó con LU12AM680 Río Gallegos y no escatimó críticas hacia el Poder Judicial, al que calificó de “partido judicial” con un claro sesgo político luego que la Corte Suprema de Justicia ratificara la condena de la expresidenta a seis años a prisión por defraudación al Estado. Además, ratificó a Cristina Fernández de Kirchner como la conductora indiscutida del Partido Justicialista, a pesar de las controversias legales.

Además relató que estuvo desde la mañana temprano acompañando Cristina esperando la ratificación de su condena y contó cómo fue el diálogo con los senadores que fueron convocados por la expresidenta de la Nación.

Carlos Linares, senador nacional en representación de Chubut por Unión por la Patria. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Una Justicia “en duda”

Linares fue contundente al afirmar que la justicia argentina está “en duda“. Si bien reconoció la existencia de “muy buenos jueces y muy buenos fiscales”, sostuvo que hay miembros de la Corte Suprema y otros funcionarios judiciales “ocupan hoy lamentablemente cargos de decisión” y actúan con un “color político“.

El senador Carlos linares criticó a la Justicia por actuar “desde el lado de la derecha”

Luego hizo referencia a episodios conocidos por diferentes jueces, como el viaje a Lago Escondido, y aseguró que la justicia “juega desde el lado de la derecha, juega del lado de los grupos económicos“. Para Linares, los fallos judiciales, “no solamente en el caso de Cristina Fernández de Kirchner“, sino en la persecución histórica contra quienes “se animaban a pensar diferente“, son una clara muestra de esta parcialidad.

Cristina en la sede del PJ Nacional. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Democratizar el Poder Judicial

Propuso democratizar la justicia. “Hay que elegir cada cuatro, cada cinco años, cada seis años, hay que buscarle la fecha, a nuestros jueces, a nuestros fiscales, tienen que ir a la votación popular“, enfatizó. El legislador consideró una “locura” que los cargos en la Corte Suprema sean a perpetuidad y rechazó cualquier intento de nombrar a jueces “por decreto”.

Linares señaló que previo a la condena, Cristina pidió “estar al lado de la gente”.

El senador trajo a colación casos de líderes populares en América Latina, como Lula da Silva en Brasil, Rafael Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia, para ilustrar lo que considera una persecución judicial sistemática. “Esto no es casualidad. Esto no es que nosotros nos sentimos perseguidos. Los partidos populares o populistas, como nos quieren llamar, en América tienen la persecución, sin duda“, afirmó.

Conductora del PJ

Respecto a la conducción del Partido Justicialista, Linares fue categórico: “La conducción del partido va a seguir en manos de Cristina Fernández de Kirchner, va a ser la conductora, va a seguir conduciendo los destinos del justicialismo”.

El senador relativizó las discusiones internas sobre la ubicación en las listas y llamó a la solidaridad dentro del espacio político. “Hay otros problemas mucho más graves que eso, hay que ser solidario, hay que estar compañero con compañero, mirando lo que le está pasando a todos los argentinos, no nos podemos mirar el ombligo nosotros solos”, remarcó.

Linares mencionó la difícil situación que atraviesa la Patagonia con la paralización de la pesca y la caída del petróleo, entre otros problemas, como ejemplo de los desafíos que enfrenta la gente. “En ese contexto es donde nosotros tenemos que estar y es el pedido claramente de Cristina, estar del lado de la gente en defensa de la gente y en eso no tengas dudas que lo vamos a hacer, lo vamos a compartir y estamos convencidos que hay que trabajar más que nunca bajo la conducción de Cristina”, aseguró.

Finalmente, el senador desafió la idea de que las condenas puedan silenciar a la ex mandataria. “Si ellos piensan que con esto la pueden callarla, no la conoce. Claramente no la conocen. Está más fuerte que nunca”, sentenció, anticipando que Cristina Kirchner continuará siendo una voz influyente y decisiva en el panorama político argentino.