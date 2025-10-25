Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Después de acumular los meses más difíciles de su gobierno, el presidente de la Nación, Javier Milei, y su entorno parecen estar más alineados pero con la alteración propia de quien se prepara para lo desconocido. En la recta final, los apoyos prometidos por los Estados Unidos y el aparente interés del banco más importante de ese país, el JP Morgan, sumado al mensaje de reordenamiento del gabinete, dotaron de optimismo a La Libertad Avanza. Falta el único respaldo que no se negocia en una mesa sino en las urnas: el del pueblo y este domingo está citado a votar.

Algo cambió en los últimos días en la Casa Rosada, donde ya no reina el desconcierto por las internas. “Hay decisiones que ya están tomadas”, admitieron a La Opinión Austral en esos pasillos, donde la ansiedad por llegar a las elecciones legislativas es total.

Abrumados por un contexto financiero y cambiario que exhibe sin piedad el error de no haber acumulado reservas en el Banco Central que den confianza y garantía de pago a los bonistas acreedores de deuda argentina, entre otros compromisos.

La expectativa y cómo llega Milei a las urnas

Milei llegó a los comicios en un panorama completamente distinto al que había planeado a comienzos del año, cuando soñaba con una inflación mensual cercana a 1%; un dólar aferrado al piso de la banda y en calma (el oficial cerró a $1.510 el último viernes); y un Riesgo País (el que mide el JP Morgan) que ronde los 500 puntos y le permita volver al mercado de deuda para tomar más y dar certidumbre de pago de la cercana a vencer.

Principalmente, Milei pensaba que ganaba la elección casi sin esfuerzo. Así lo sugerían las mediciones sobre su imagen. Implacables por entonces. A punto tal que gobernadores dialoguistas y legisladores dispuestos a dotarlo de gobernabilidad salían de debajo de las baldosas en Balcarce 50. Ese escenario, le prometía una base de 40 puntos en las legislativas nacionales y dejar de depender de apoyos parlamentarios de opositores.

Llegar a los 35 puntos en todo el país, sea primero o segundo detrás del peronismo, sería un éxito dado el contexto con el que finalmente llegaron los violetas a las urnas de medio término.

Sin embargo, altas fuentes de la Casa Rosada hablaron de cierto “optimismo” en la recta final, al sugerir que el desplome de la aceptación del electorado que venían registrando, habría encontrado su piso y empezado a mejorar.

Milei vota a las 11 y ultimará en la Quinta de Olivos y con la colaboración de su triángulo de hierro los múltiples discursos para cada resultado. Excelente: primero y por 40 puntos. Muy bueno: primeros y por arriba de los 35 puntos. Bueno: primeros o segundos muy cerca del primero, compartiendo la franja entre 30 y 35. Tragedia: segundos y debajo de los 30.

¿Y por qué tanto preparativo previo? Porque más allá de lo político y de sus intenciones de reformular el equipo de gobierno de cara al 2027, la principal preocupación de Milei hacia debajo de la gestión de LA Libertad Avanza es la reacción de los mercados a los resultados de este domingo. Por eso lo que diga desde el escenario que le montarán en el búnker del Hotel Libertador será clave.

Si ocurre alguno de los primeros dos, Milei celebrará con todo y probablemente modere la profundidad de los cambios internos, más allá de los que le exigen sus socios de los Estados Unidos y el FMI para contar con un sostén contundente en ambas cámaras del Congreso.

Si es el tercero, las consecuencias sobre el valor del dólar y el comportamiento de esos socios, son impredecibles. Si es el último: también, pero con peores expectativas.

El nuevo Congreso Nacional

Es así que Milei este domingo se juega, dirían los ansiosos, la posibilidad de reelegir en 2027. La respuesta la tienen los 36 millones de argentinos que deben elegir 24 senadores y 127 diputados nacionales que, por primera vez, votarán con la Boleta Única de Papel (BUP).

Su voluntad determinará la nueva composición del Congreso Nacional. Se renueva un tercio del Senado (en 8 provincias se eligen 3 bancas cada una) y la mitad de la Cámara de Diputados (127 de las 257 bancas totales).

En la Quinta Presidencial seguirán este domingo con lupa los resultados en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Distritos que pueden cambiar el conteo final. En ese marco, se conocerá el efecto del escándalo que terminó con la renuncia a la candidatura de José Luis Espert por sus vínculos con el narco Fred Machado.

En La Libertad Avanza aspiran a acercarse al tercio que les permite rechazar leyes y blindar vetos presidenciales, en caso de que haya futuras iniciativas que se sumen a las ya rechazadas sobre aumentos a jubilaciones, discapacidad, Htal. Garrahan, universidades, entre otros.

Para ello, retomar el dialoguismo y la senda de los acuerdos con gobernadores dispuestos a negociar con Nación, como así también, con partidos aliados como el PRO y parte de la UCR (la conducida por el diputado cordobés, Rodrigo De Loredo) será clave para Milei, además de un requisito de sus socios más importantes proveedores de dólares para estacionar en las reservas del Banco Central.

Cambios en el tablero de poder y el gabinete que se vienen

Es por esto que el rumor ineludible que sonó con fuerza en la última semana es que el asesor presidencial (sin cargo oficial hasta ahora), Santiago Caputo, se perfila para Jefe de Gabinete. Si el Presidente se lo pide, esta vez está dispuesto a aceptarlo. Es el proveedor de las relaciones con la Casa Blanca vía el consultor que ronda la Rosada, Barry Bennet.

Será muy importante la forma en que Milei presente este cambio. Y si lo hace, cuál será el rol del otro vértice del Triángulo de Hierro, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Si bien nadie duda en Balcarce 50 del poder de la hermana del Jefe de Estado, también reconocen el daño que hicieron las acusaciones sobre Libra; los escándalos de los audios donde se denuncian coimas en ANDIS; entre otros problemas políticos, como la pérdida de acuerdos con las provincias por la resistencia a las alianzas electorales que tuvieron como prioridad subirle el precio al sello violeta.

Fue la paliza en la provincia de Buenos Aires la que detonó la interna en el Triángulo de Hierro. A S. Caputo lo apuntaron por la estrategia comunicacional. Como sea, La Libertad Avanza viene de perder en el distrito que concentra el 38% del padrón nacional por casi 14 puntos. El entusiasmo en el sprint final responde a las chances concretas de haber achicado esa diferencia para esta elección.

Ese lío por resolver que tiene Milei con sus dos torres derivó en la salida temprana del canciller Gerardo Werthein. Esta semana se confirmó también la renuncia del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Más decisiones por anunciar quedan por el reemplazo de ese último; también en Seguridad y Defensa; entre otros, como en la vocería presidencial, a cargo de Manuel Adorni, legislador porteño electo que deberá asumir el próximo 10 de diciembre.

Así llega Milei al 26 de octubre. En las urnas se conocerá cómo llega el electorado, después de dos años del modelo de ajuste y motosierra y con la promesa de profundizarlo de cara al 2027 con las reformas laboral, previsional y tributaria.

