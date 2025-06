Luego de que el periodista Adrian Pallares contó en “Intrusos” (América TV) que Mirtha Legrand se estaría por despedir de la televisión, “La Chiqui” rompió el silencio y reveló si los rumores son ciertos.

Pallares, había expresado: “Este es el último año de Mirtha Legrand en la televisión. Está preparando todo para que sea su gran despedida. Ya lo habló con la gente más cercana y dijo que, este año, se retira oficialmente. De acá hasta que termine el programa a fin de año, irán haciendo cositas como para darle un cierre. Lo tiene decidido. Está bien y quiere cerrar el ciclo”.

A lo que su compañero, Rodrigo Lussich, reaccionó con escepticismo y lanzó una pregunta que reflejó el pensamiento de muchos espectadores. “¿No es un amague de ella? Como hace siempre”, indicó, en alusión a otras ocasiones en las que se habló de su retiro, el cual nunca se concretó; a lo que Pallares, fue tajante: “No, es algo que lo tiene decidido”, aseveró.

Qué dijo Mirtha Legrand sobre su supuesto retiro

Ante la repercusión de esta información, el periodista Fernando Gatti optó por consultarle, directamente, a la protagonista; a través de un mensaje, le preguntó a la diva de los almuerzos si era cierto que se despedía, definitivamente, de la televisión.

La respuesta de Mirtha no tardó en llegar y fue, como suele ser ella, directa y elegante. “Hace años que pienso en retirarme, pero continúo; me encanta mi trabajo”, manifestó.

Con esta frase, la legendaria conductora dejó en claro que, más allá de las especulaciones, su decisión no está tomada y que su vínculo con el medio sigue vigente; por lo tanto, de no mediar un conflicto con El Trece o algún cambio de último momento, Legrand continuará, al aire, con sus tradicionales cenas más allá de diciembre. Su figura sigue firme en la pantalla chica y no hay señales concretas de un adiós definitivo.

La posible salida de Mirtha, de la televisión, no es un dato menor: sería el cierre de una etapa irrepetible en la historia de los medios argentinos. Con más de 55 años al frente de sus programas, la conductora atravesó generaciones, estilos, cambios culturales y coyunturas políticas sin perder vigencia.

Su impronta única la convirtió en una figura indiscutida y controversial del espectáculo, además de una referente que supo reinventarse sin renunciar a su sello personal: entrevistas cara a cara, preguntas punzantes, glamour intacto y un legado difícil de igualar.

Leé más notas de La Opinión Austral