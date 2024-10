Tras la polémica ruptura entre Roberto García Moritán y Pampita, finalmente la modeló rompió el silencio en una nota para “Socios del espectáculo” (El Trece), conducido por Rodrigo Lussich y Adrian Pallares, e hizo unas fuertes declaraciones.

Los polémicos dichos de Pampita sobre su separación de Moritán

Respecto del afecto que la gente le hace sentir, Pampita, expresó: “Siempre estuvo; en toda mi carrera me acompañaron y en los momentos de mi vida. Son muy cariñosos y efusivos; me llenan de amor a mí y a toda mi familia”.

Tras revelar que pasará el Día de la Madre con todos sus hijos (Bautista, Beltrán, Benicio y Ana), la modelo se refirió a la causa en Catamarca que involucra a su, ahora, expareja y donde se presumía que ella declararía en calidad de testigo. “Investiguen y van a ver cómo son las cosas, porque decir es fácil, pero nadie se toma el trabajo de investigar y ensucian… llenan horas diciendo cosas que no son ciertas, pero no me corresponde a mí, ustedes son los periodistas”, lanzó.

Respecto de las mentiras que se propagan en televisión y los distintos medios de comunicación, Pampita, comentó: “Yo trabajo en la tele y hace muchos años que sé cómo es la tele… no me quiero quejar, porque es mi lugar de trabajo. Sé cómo son las reglas del juego, a pesar de que muchas no me gustan, pero me la banco”. Ante esto, agregó: “Hay que esperar que pase el tiempo… como digo siempre: el tiempo acomoda todo y todo el mundo sabe quién es quién”.

Para despegarse de los rumores que la vinculan a posibles hechos de corrupción de su exmarido, remarcó: “Me parece una injusticia la mentira. Soy muy transparente con mis actos y ando muy tranquila por la vida, por suerte. Para mí, no hay grises. No estaría metida en ninguna cosa ilegal de ningún tipo”.

“Estoy llena de cariño, amor, ilusiones, sueños y no me voy a rendir nunca”, concluyó.

Aseguran que Moritán tiene nueva novia tras su ruptura con Pampita

Luego de que se difundió una foto de Roberto García Moritán con unas cervezas en la mano, Ángel de Brito dio impactantes detalles acerca del contexto de la imagen y aseguró que se encontraría en pareja, nuevamente, tras la escandalosa ruptura con Pampita.

Según Ángel, todo indicaría que García Moritan dio vuelta la página y, tras separarse de la modelo, el empresario fue visto entrando a su departamento con una chica.

“La chica del sábado, la de las cervezas, volvió anoche al departamento de Roberto García Moritán“, lanzó De Brito.

En este marco, continuó: “Una chica que conozco los vio, me escribió y me dijo: ‘Vivo en el edificio de al lado. Anoche, entró con la chica, la misma que el sábado. No es del medio. Se quedó a dormir’”, sumó, y, añadió: “Hoy me volvió a escribir y me actualizó: “La chica hoy salió sola, tenía un bolso negro y anteojos; igual, la vieron todos los encargados del edificio”.

