Luego de que Pampita se separó de Roberto García Moritán, la modelo estuvo presente en el living de Susana Giménez y, finalmente, rompió el silencio, hecho que no salió como esperaba e hizo un fuerte descargo durante el programa “LAM” (América TV), el cual es conducido por Ángel de Brito.

Las revelaciones de Pampita sobre su ruptura de Moritán

Pese a los motivos que la llevaron a separarse de Moritán, la modelo aseguró no tener rencor. “Yo no quedo peleada con nadie; siempre quedo bien con la gente que fue parte de mi vida. Me quedo con lo bueno de este matrimonio; también, está Anita, que fue un regalo maravilloso de la vida”, aseguró.

Luego, Susana quiso indagar sobre los motivos de la separación. “Fue una bomba. Explotó todo y no se pudo pegar”, se sinceró la modelo, mientras prefería no entrar en detalles. En este marco, indicó: “Estuvimos casados casi cinco años. El 20 de septiembre se terminó la relación”.

“Pasó algo que destruyó la relación. Yo vivía en un mundo donde estaba todo bien, que íbamos a estar toda la vida juntos, que era, para mí, un proyecto soñado. Toda la vida quise tener mi familia, mis hijitos, un compañero… volver de trabajar y tener a alguien que me abrace, dormir abrazados. Siempre lo busqué y lo voy a seguir buscando, porque esa es mi esencia. No me imaginé que se iba a acabar ni destruir, que iba a desaparecer todo”, lanzó la influencer.

“¿La causa fue por un engaño? ¿Por plata?”, le consultó Giménez. “Por plata, no, Su. Por Dios”, respondió Pampita, y, continuó: “Se terminó todo de un día para el otro”, aseveró, mientras soltaba otras enigmáticas frases como “hay que tener los ojos bien abiertos siempre”.

“El que no quiere estar conmigo, la puerta está ahí. No le vas a rogar al otro para que se quede. Yo no era la prioridad de Roberto”, cerró la modelo, mientras advertía que no quería referirse en malos términos a su ex porque tanto sus hijos, como los que él tuvo en su matrimonio anterior con Milagros Brito, estaban viéndola.

El descargo de Pampita tras la entrevista con Susana Giménez

En este marco, la modelo, expresó: “Cuando me invitaron, le dije que ‘no les iba a servir, porque no iba a decir nada nuevo’. Les comente que ‘no iba a hablar mal del papá de mis hijas’. Me imaginaba ese diálogo y fui muy clara. Le dije ‘no te sirvo, ¿entendés?’”, explicó sobre la propuesta realizada por la producción de Telefe.

Y, agregó: “Les ofrecí si no querían que coreografiar la entrevista, que la ensayemos con Susana antes… Era para que ella se sienta cómoda o que la grabáramos y frenáramos en algún momento y, me dijeron “no, no, querían la naturalidad del aire”.

Asimismo, reconoció que la charla no fluyó como se esperaba y que el resultado se vio al aire. “Me dijeron que “no me preocupe, que iba a salir todo bien”, pero… salió todo mal”, indicó.

En ese sentido, destacó el rol de Giménez, y, dijo: “Sabía que si yo no hablaba… pobre Su, iba a estar toda la nota intentando, entonces, previamente había hablado y sugerido un montón de opciones, pero… bueno, ellos solamente querían que vaya, pasara lo que pasara”

Por último, cerró: “A Su la entiendo, ¿cómo no va a intentar de todas las maneras posibles algo? Yo, en su lugar, habría hecho lo mismo como conductora”.

La mamá de Roberto García Moritán fulminó a Susana Giménez tras la entrevista a Pampita

La madre de Moritán, Lucila Fernández Llanos, se refirió a la entrevista que Giménez le hizo a Carolina “Pampita” Ardohain y apuntó contra la diva: la trató de “patética”.

En cuanto al encuentro en el living de la conductora, Lucila aseguró que vio el programa completo, y, lanzó: “No sé si esa mujer se quiso hacer la graciosa… Patética, una maleducada. Entrevistó a alguien sin estudiar el tema. A pesar de que tenía preguntas escritas, preguntó cualquier cosa. Está rara Susana”.

En este sentido, Fernández Llanos se refirió al momento en que la conductora trató de “estúpido” al exfuncionario. “No lo conoce. Una diva Caro que lo defendió”, remató la madre y se mostró agradecida con su exnuera.

En cuanto a la relación concluida hace más de dos meses y los rumores de infidelidad que rondaron en el momento, Lucila, aseguró: “Ya dije todo lo que tenía que decir. El tiempo me va a dar la razón y la gente se está dando cuenta que no mentí”.

Al ser consultada por el estado anímico de su hijo, reveló: “Roberto está bien; está pasándola cómo puede… mucho tiempo con sus hijos, que son su pasión. Está mejor, fue un golpe muy duro… Lo hicieron pelota”.

Al hablar de su vínculo con Carolina Ardohain, señaló “no tener ninguna relación” y agregó que “la modelo se enojó, un poco, en el momento en que salió a hablar”.

Entre cada pregunta, la madre de Moritán intentaba mantener el silencio, y, explicó: “Me estoy cuidando y la estoy cuidando -a Ardohain-, estoy cuidando la relación entre ellos -Ardohain y Moritán- y con Anita -la hija en común del exmatrimonio-”.

Para concluir, se refirió a la relación entre “Pampita” y el polista Martín Pepa. “Es su tema, pero me sorprendió bastante. Estaba tan hecha pelota hace tan poquito (…) qué poder de superación que tiene. Es muy raro todo y se lo habrá pedido a la vírgen”.

