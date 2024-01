Con los votos de los jugadores, la placa de Gran Hermano había quedado compuesta por: Florencia Cabrera, Carla “Chula” De Stefano, Nicolás Grosman, Isabel De Negri y Lisandro “Licha” Navarro, pero, como siempre, se realiza la salvación del líder. Esta semana, ese rol lo cumplió Alan Simone. A raíz de esto, él tomó la decisión de salvar a Lisandro y nominar a Rosina Beltrán. Gracias a su accionar, la joven se mostró muy molesta y no dudó en hacer un fuerte descargo.

El tenso cruce entre Rosina y Alan de Gran Hermano por haberla enviado a placa

Rosina ingresó a la habitación, donde se encontraba Alan, y se sinceró: “Me pareció raro que me mandes a placa cuando sos una persona con la que me llevo bien. No me lo esperaba”.

“No te lo tomés personal, Rosi”, le respondió el joven.

Ante esto, ella continuó: “Creo que hay una segunda intención. ¿Cómo no voy a estar triste? ¡No me lo esperaba, Alan! Tenías la opción de elegir a otra persona y me mandaste a mí”.

Luego de escucharla, Simone le explicó por qué la nominó: “Catalina no se va a ir y no sirve poner a ninguna de las chicas ahora”.

Pero, Beltrán no se quedó conforme con esa contestación y expresó: “Si Lisandro te decía otra cosa, ibas a ir por ahí. No lo pensaste tanto, confiaste en su palabra y lo hiciste”. A raíz de esto, su “hermanito” confesó: “Yo no confío en nadie. Si te vas, me corto las bolas”. “Es arriesgada tu jugadita”, se quejó Rosina.

Finalmente, él quiso que le aclare sus sentimientos: “¿Me querés decir algo? Aprovecha que estamos solos”. Mientras la jugadora sonreía, manifestó: “Nada… Igual, te quiero”.

Nueva gala de expulsión en Gran Hermano: ¿Quién abandonó la casa?

Se llevó a cabo a la cuarta gala de eliminación en el reality. Con la decisión de los televidentes ya tomada, el conductor Santiago del Moro anunció quién era la persona que recibió más votos para que se vaya de la competencia.

Cuarta gala de eliminación en Gran Hermano: ¿Cómo dieron los porcentajes y quién abandonó el reality?

La primera salvada fue Rosina.

Ella obtuvo el 5,2%.

Por otro lado, Santiago confirmó que Florencia continuaba.

Su votación cerró con el 4%.

En tercer lugar, quedó Nicolás.

Su resultado fue 27%.

Por último, terminó quedando un mano a mano entre Carla e Isabel.

De Stefano, recibió el 43, 4%. Por otro lado, De Negri obtuvo el 56,6%.

Finalmente, Del Moro reveló que la cuarta persona en ser expulsada era Isabel.

Voto final en Gran Hermano: ¿De qué se trata?

El conductor contó que “cada vez que alguien sea expulsado de la competencia, una vez que este afuera, le podrá dar 2 votos a uno de sus ex “hermanitos”. Es decir, antes de que los competidores nominen por quinta vez, Isabel será la primera persona que “abra” la placa.

