Se llevó a cabo el encuentro con los analistas de Gran Hermano (Telefe). Isabel De Negri fue la última expulsada del reality y el conductor, Santiago del Moro, no dudó en ponerle un límite a la exjugadora, ya que le lanzó unos comentarios muy desagradables a sus ex “hermanitos”.

Todos los detalles acerca del fuerte cruce entre Santiago del Moro e Isabel De Negri de Gran Hermano

Isabel, confesó: “Mi estrategia era lo que vieron. Hablar mal por atrás y, para el afuera, pensé que no tenía nada que ver. Yo estaba jugando, mutaba semana tras semana”.

Ante esta declaración, Santiago le preguntó: “¿Vos decís que la gente no entendió tu juego o no te dio el tiempo que vos necesitabas?”. “La gente, tal vez, no lo entendió”, expresó ella.

Luego, Gastón Trazeguet se sinceró y le dijo: “El problema tuyo es que la gente valora las expresiones de odio si son frente a la otra persona. Lo que vos hacías, de ir por detrás, está mal visto por la gente”.

De Negri, oyó esos dichos y aseguró: “Me condenó eso, porque si yo me ponía a responder cada agresión que recibía del grupito ese (haciendo referencia al grupo de “las furiosas”) que eran cuatro pedorras discutiendo conmigo, hubiera salido lesionada”.

Luego, Del Moro le dejó una reflexión para que se animara a pedir disculpas: “A lo que voy, es que vos no podés salir y decir que “todo fue parte de un show”. Hay que hacerse cargo. Todas las personas tenemos partes buenas, para mejor y malas. Hay que aceptar y pedir perdón si han herido susceptiblidades de alguien o si llegaste a lastimar con algún comentario. Aunque te hayan herido a vos con ciertos dichos, como con tu vida privada o con tu hijo, también, hay una mirada con respecto a tu edad que yo no comparto. Ayer, se le gritaba “abuela” como un insulto. Me parece que todos tenemos que aprender con esto. Estás mintiendo si decís que “todo es parte de un show”. Sí, me parecería honesto decir: ‘Mirá, dije un montón de cosas que son parte del show y que, seguramente, cayeron mal y pido disculpas por eso'”.

Haciéndose cargo, De Negri expresó: “Se entiende, perfectamente, y pido disculpas por todo lo que pude haber dicho. Hay cosas que no me gustaron de mí y, cuando solté los globos, pedí ser una mejor persona. Dije que “quería ser mejor de lo que soy”. Me enganché mucho con el juego, con eso de ser la “queen” (reina), la jodida. Me comió el personaje. Después, me desestabilicé cuando gritaron lo de mis hijos. Los dos están enfermos”.

“Dijiste cosas que pegan debajo del cinturón. Hubo adjetivos calificativos para todos lados (por ejemplo, decirle “retrasada” a Rosina)”, acotó el conductor. “Le pido disculpas a la gente”, concluyó Isabel.

Teléfono rojo en Gran Hermano: ¿Quién quedó nominado y cuál jugador recibió la inmunidad?

El teléfono rojo regresó al reality. El artefacto fue ingresado a la casa y los “hermanitos” tuvieron que estar expectantes a que sonara. Este juego consiste en que la persona que lo agarra tiene 10 segundos para levantarlo y, si nadie lo hace, todos caen en placa. En esta ocasión, Juliana “Furia” Scaglione y Zoe Bogach fueron quienes atendieron. En consecuencia, recibieron buenas y malas noticias.

La primera en atender fue Zoe. El dueño de la casa le informó que “estaba nominada”.

Por otro lado, cuando fue Juliana, GH le dijo que “le daba la inmunidad”, es decir, en la próxima nominación nadie la podrá votar.

