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Río Gallegos disfruta de un fin de semana a pura gimnasia rítmica con el inicio del primer Torneo Abierto Vientos del Sur 2026 , una propuesta deportiva que reúne a delegaciones de Argentina y Chile en las instalaciones del Atlético Boxing Club, con el objetivo de compartir experiencias, promover la disciplina y reconocer el esfuerzo de las deportistas.

El acto inaugural estuvo marcado por la emoción, el acompañamiento de las familias y la presentación de las delegaciones participantes, en una jornada que puso en valor el trabajo que existe detrás de cada rutina: horas de entrenamiento, sacrificio, constancia y la capacidad de levantarse ante cada dificultad.

“Detrás de cada rutina hay madrugadas de entrenamiento, caídas que enseñaron a levantarse y una enorme perseverancia”, fue uno de los mensajes que acompañaron la apertura del certamen, en una bienvenida que destacó el compromiso de las gimnastas y de todas las personas que forman parte de su crecimiento deportivo.

FOTO: JOSÉ SILVA/LOA

Delegaciones de Argentina y Chile, unidas por la gimnasia

Uno de los momentos centrales de la ceremonia fue el desfile de las delegaciones, que llegaron para representar a sus instituciones y compartir tres jornadas en torno a la gimnasia rítmica.

Desde Punta Arenas, Chile, hicieron su ingreso las representantes de Club GRD Magallanes, Academia MAIA y AGIPA, que recibieron el reconocimiento del público presente.

Por Río Gallegos, en tanto, participó la delegación del Atlético Boxing Club , anfitrión del encuentro, con sus gimnastas y entrenador.

La presencia de las delegaciones chilenas reafirmó el carácter integrador de la competencia, que trasciende los límites geográficos para generar espacios de intercambio, aprendizaje y camaradería a través del deporte.

“Dos países, la misma cordillera y una misma pasión”, fue una de las expresiones que sintetizó el espíritu de la ceremonia inaugural.

Las juezas, protagonistas fundamentales de la competencia

La apertura también contó con la presentación del cuerpo de juezas, cuya tarea será fundamental durante el desarrollo del torneo. Su participación representa una parte esencial de la competencia, a partir de sus conocimientos técnicos, su experiencia y el compromiso con una evaluación responsable y transparente de cada presentación.

Entre las juezas mencionadas durante el acto se encontraron Flavia Medina y representantes provenientes de Buenos Aires y Comodoro Rivadavia, entre ellas Carola y Briana Morales.

El reconocimiento al cuerpo arbitral puso de relieve la importancia de quienes acompañan y valoran el trabajo de las deportistas, contribuyendo al desarrollo de una competencia organizada bajo criterios de respeto y responsabilidad.

FOTO: JOSÉ SILVA/LOA

Banderas, identidad y emoción en la ceremonia inaugural

En el tramo protocolar, el público recibió de pie a las banderas de ceremonia, en un momento dedicado a los símbolos que representan la historia, la identidad y las raíces de las instituciones y los países participantes.

Durante la ceremonia ingresaron la bandera nacional argentina, la del Atlético Boxing Club y la bandera de la República de Chile, en un gesto que reforzó el vínculo entre las delegaciones presentes.

La entonación del Himno Nacional Argentino formó parte de los actos protocolares, en una apertura que combinó el respeto por los símbolos patrios con el espíritu de encuentro que caracteriza a esta convocatoria deportiva.

Entrada de la delegación del AtléticoBoxing Club. FOTO: JOSÉ SILVA/LOA

El sur, escenario de nuevos sueños deportivos

Con el acompañamiento de las familias, entrenadoras, juezas y representantes de las distintas instituciones, el primer Torneo Vientos del Sur 2026 comenzó a escribir su historia en Río Gallegos.

Más allá de los resultados, la competencia representa una oportunidad para que las gimnastas demuestren sus habilidades, ganen experiencia y continúen creciendo en una disciplina que exige técnica, coordinación, expresión artística y perseverancia.

El encuentro también pone en valor el trabajo de quienes acompañan a las deportistas en cada etapa de su formación y de las instituciones que generan espacios para el desarrollo de la gimnasia rítmica.

Así, el Atlético Boxing Club se convierte en punto de encuentro para el deporte regional, con una propuesta que reúne a Argentina y Chile alrededor de una misma pasión y que deja un mensaje claro: llegar a competir ya es parte de un camino construido con esfuerzo, dedicación y sueños compartidos.

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