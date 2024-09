Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El domingo 15 de septiembre, Susana Giménez se prepara para volver a la pantalla Telefe y salió a la luz que Marcelo Bezina, quien fue “Susano” de la conductora desde 2004 hasta 2019, en esta oportunidad, no la acompañará; por ende, un exjugador de Gran Hermano tomará su lugar.

Susana Giménez y Marcelo Bezina en el programa de la diva.

Si bien el programa de Giménez comenzó a salir en la pantalla en 1987, Bezina fue el “Susano” que más veces la ha acompañado;”¿Marcelito, estás ahí?”, se convirtió en la icónica frase con la que la diva lo llamaba y lo hacía salir a escena para poder realizar los famosos sorteos.

Este año, él no estará ya que no llegó a un acuerdo económico con la producción, por lo que hubo necesidad de buscar un reemplazo y no tuvieron mejor idea que convocar a un exjugador de Gran Hermano.

Lisandro “Licha” Navarro será el nuevo “Susano” de Susana Giménez.

Se trata de Lisandro “Licha” Navarro y, además de él, habrá otro “Susano”, Daniel Romero, quien, en otras oportunidades, también desarrolló ese papel.

Susana Giménez grabó un sketch con Rodrigo De Paul y Leandro Paredes

En su cuenta de “X”, Ángel de Brito compartió imágenes del detrás de cámara del sketch, donde se los puede ver a De Paul y Paredes.

De Brito, lanzó: “¿Los jugadores están concentrados? Más o menos”.

“No estuvieron tan concentrados porque los estuvo distrayendo anoche Susana Giménez, que cayó a la concentración, a la AFA, no con fines no- santos”, dijo.

Y, reveló: “Fue a grabar su sketch para la vuelta a la tele, en donde va a estar con los jugadores de la Selección”.

En una de las fotos, la rubia posó con una peluca negra junto a Rodrigo y Leandro y, en la segunda imagen, se la puede ver con Jorgelina Aruzzi, Nico Vázquez, Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt.

Además, Ángel contó que también estuvieron presentes “Yayo con Caro Pardíaco, Damián Betular, Peter Lanzani y Sebastián Estevanez“.

Por otro lado, Teleshow dialogó con Aruzzi y habló sobre su experiencia en el rodaje. “Susana, haciendo comedia, es muy divertida. Fue un día intenso, pero la pasamos increíble”, aseveró, y, continuó: “Los jugadores son re copados; yo no conocía a la AFA, así que estuvo buenísimo. Todos los que participamos fuimos para divertirnos un rato con ella y con los jugadores. Nos reímos un montón con Nico Vázquez, Peter Lanzani y Caro Pardíaco. Fue muy divertido”.

En sintonía, Giralt, agregó: “Fue una experiencia espectacular. Susana está muy contenta, motivada y enchufada con su regreso. El sketch es muy futbolero, muy de la actualidad con Argentina. Ella siempre ha sido muy cálida con nosotros. Ya habíamos estado juntos en la Copa América, vino en la previa a un partido en Miami y, ahora, nos reencontramos acá”

Luego, Varsky aportó lo suyo y destacó “la humildad” de la diva. “Te hace sentir un par. Es la número uno”, indicó.

A lo largo de su carrera, la conductora se ha involucrado en todas las etapas de producción de su programa y, esta vez, no es la excepción. Según trascendió, estuvo supervisando, no solo el aspecto técnico y la escenografía, sino, también, la elección del vestuario en colaboración con la diseñadora Marcela Amado.

Susana Giménez pidió a Marcelo Iripino

Para su vuelta, Giménez convocó a su coreógrafo de toda la vida: Marcelo Iripino; ambos trabajaron, durante 22 años, en el exitoso programa de la diva.

El bailarín confirmó la noticia en el programa “Qué pretende usted de mí” (Canal de la Ciudad), donde expresó: “Un viernes, hace poquito, sonó el teléfono, nunca atiendo porque tengo un lío de teléfonos, pero atendí y me dicen ‘hola’ y, pregunté, ‘¿quién es?’ y me dicen ‘¿cómo quién es? Soy Susana, te voy a matar’”.

