Durante el streaming “Galanes en Temporada Baja” (Blender), el actor Gonzalo Heredia confesó qué le gusta de una mujer a la hora de mantener relaciones sexuales.

“Me calienta que la media esté media floja, o sea, en la punta, me calienta mucho eso, y… voy a tirar otra más, que no tiene que ver con la media: la pierna, cuando te raspan los pelos… ¿viste el raspaje? ¿la lija? Vos me das lija y papi está…”, le dijo Gonzalo a Esteban Lamothe y Galia Moldavsky, con quienes comparte la conducción del programa.

Acto seguido, Lamothe le preguntó si le gustaba que, al comenzar el acto, la mujer tenga la bombacha puesta. “Primero corrida”, aclaró, al mismo tiempo que señaló su preferencia por “el algodón gastado”, lo que sorprendió a su compañera.

“Que tenga un poquito de olor a conch…”, acotó Esteban, en relación a la ropa interior. “También es verdad que, las mujeres que se lavan mucho, no tienen olor ni gusto a nada y, eso, no está bueno… No quiero que esté sucia, pero sí que tenga gusto a conch…”, cerró Heredia.

El triple beso entre Gonzalo Heredia, Eial Moldavsky y Esteban Lamothe

Eial se reunió con Lamothe y Heredia y sorprendieron al hacer su “bautizo” como galán.

A lo largo de su carrera, los actores han sido considerados como dos de los galanes más imponentes del mundo de la ficción, razón por la que el canal de streaming decidió llamar a su programa de esa manera.

En este contexto, invitaron al hijo de Roberto Moldavsky, quien en las redes también es considerado como uno, y le hicieron una ceremonia para que reciba este apodo.

Lamothe, le dijo a Eial: “Para transferirte los poderes y que vos puedas, realmente, ser un galán, te vamos a pedir si podés darnos un beso a cada uno”.

Al hacerlo, bromeó: “Uy, un montón de beso, era casi con lengua”. A lo que el actor, le respondió: “Sí, me gustó igual. Yo hubiera seguido”.

