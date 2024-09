Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Justicia argentina avanzó en una causa de alcance internacional contra la piratería audiovisual, bloqueando la popular app Magis TV, que ofrecía contenido de IPTV de manera ilegal. Los usuarios accedían gratuitamente a canales de TV, películas, series y eventos deportivos sin pagar por los derechos de transmisión.

Magis TV retransmitía ilegalmente contenido de diversos programadores, lo que llevó a la justicia a intervenir. En medio de la investigación, cinco personas fueron detenidas, de las cuales se conoció la identidad de tres.

Los acusados son Hugo Javier Mospan (47), Leopoldo Federico Peña (46) y Kevin Ariel Bentancur (27). Todos enfrentan cargos por violar la Ley de Propiedad Intelectual. Según el Código Penal, las penas para este delito oscilan entre un mes y seis años de prisión.

Mospan, residente de Retiro, trabajaba como docente de informática. Por su parte, Peña, domiciliado en Parque Avellaneda, tenía experiencia en la venta de productos electrónicos y había formado sociedades vinculadas a la importación y distribución de estos artículos. Bentancur, el más joven, vivía en Virrey del Pino y tenía escasa experiencia laboral formal.

Los tres permanecen detenidos en la DDI de Vicente López, mientras avanza la investigación sobre la red de piratería que involucra a Magis TV y otros servicios similares.

Desmantelan una red de piratería audiovisual

La sentencia llega luego de una investigación exhaustiva de la Unidad Especializada en Ciberdelitos (UFEIC), que apuntaba a desmantelar la mayor red unificada de piratería audiovisual en la región. Como parte de la operación, se confiscaron TV Boxes que contenían aplicaciones piratas y se realizaron detenciones simultáneas en Argentina y Brasil, con cinco personas detenidas. Además, fueron desmantelados 675 sitios web y 14 aplicaciones ilegales de streaming y música, según informó el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública brasileño.

En Argentina, la investigación se enfocó en Buenos Aires y Misiones, donde se descubrieron redes de comercialización de TV Boxes que retransmitían ilegalmente señales de televisión por cable, utilizando aplicaciones piratas como Magis TV. Estos dispositivos, que ya vienen con software ilegal preinstalado, facilitan la distribución de contenido protegido por derechos de autor.

Google deberá eliminar la app Magis TV

El fallo también incluyó una orden a Google para que elimine la aplicación Magis TV de todos los dispositivos Android en Argentina. La aplicación, que violaba la Ley de Propiedad Intelectual N° 11.723, permitía el acceso no autorizado a contenido audiovisual protegido. Esta medida podría afectar a todos los usuarios que tengan instalada la aplicación, ya sea en sus teléfonos o en los TV Boxes, dejando a los dispositivos sin acceso al servicio pirata.

Sin embargo, las autoridades advirtieron que esta podría ser solo una victoria temporal. Es probable que los responsables de la piratería desarrollen nuevas versiones de la aplicación, lo que daría inicio a un “juego del gato y el ratón” entre quienes instalan el software ilegal y las actualizaciones que buscan bloquearlo.

Este fallo representa un golpe decisivo contra la piratería en la región y sienta un precedente en la lucha internacional por proteger los derechos de propiedad intelectual.

Alerta Magis TV: aseguran que la app pone en riesgo tus datos personales y financieros

El uso de plataformas como Magis TV para acceder a contenido audiovisual de forma ilegal representa un grave riesgo para la seguridad de los usuarios. Un análisis realizado por Bolivia Verifica y la Fundación para el Periodismo ha revelado que estas aplicaciones, que ofrecen una amplia variedad de series, películas y eventos deportivos a bajo costo, en realidad son un señuelo para robar información personal y financiera de los usuarios.

El peligro de Magis TV

Magis TV y otras aplicaciones similares operan de manera ilegal en Bolivia, sin contar con las autorizaciones correspondientes y vulnerando los derechos de propiedad intelectual de las empresas de televisión. Al descargar estas aplicaciones, los usuarios están exponiendo sus dispositivos a malware y virus que pueden robar contraseñas, información bancaria y otros datos sensibles.

¿Qué riesgos implica el uso de Magis TV?

Robo de identidad : Los ciberdelincuentes pueden utilizar la información obtenida para realizar transacciones fraudulentas o suplanatar la identidad del usuario.

: Los ciberdelincuentes pueden utilizar la información obtenida para realizar transacciones fraudulentas o suplanatar la identidad del usuario. Pérdida de dinero : Las contraseñas bancarias y los datos de tarjetas de crédito son objetivos principales de los cibercriminales.

: Las contraseñas bancarias y los datos de tarjetas de crédito son objetivos principales de los cibercriminales. Infección de dispositivos: La descarga de aplicaciones ilegales puede infectar tu dispositivo con malware y virus, lo que puede comprometer su funcionamiento y seguridad.

Las autoridades advierten sobre los peligros

La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) ha alertado en repetidas ocasiones sobre los riesgos asociados al uso de aplicaciones como Magis TV. Además, la Cámara de Telecomunicaciones de Bolivia (Catelbo) ha denunciado que estas plataformas generan un perjuicio económico a las empresas que operan legalmente en el sector y promueven la evasión tributaria.

Recomendaciones para protegerse

Evita descargar aplicaciones ilegales : Confía únicamente en las plataformas de streaming legales y autorizadas.

: Confía únicamente en las plataformas de streaming legales y autorizadas. Fortalece tus contraseñas : Utiliza contraseñas seguras y diferentes para cada una de tus cuentas.

: Utiliza contraseñas seguras y diferentes para cada una de tus cuentas. Mantén tu dispositivo actualizado : Instala las últimas actualizaciones de seguridad para tu sistema operativo y aplicaciones.

: Instala las últimas actualizaciones de seguridad para tu sistema operativo y aplicaciones. Utiliza un antivirus : Protege tu dispositivo con un buen antivirus y manténlo actualizado.

: Protege tu dispositivo con un buen antivirus y manténlo actualizado. Desconfía de ofertas demasiado buenas para ser ciertas: Si una plataforma ofrece contenido de forma gratuita o a un precio muy bajo, es probable que sea ilegal y represente un riesgo para tu seguridad.

Un problema de gran magnitud

Un reciente estudio realizado por CEDLA revela que el 65% de los bolivianos accede a contenido de televisión de forma ilegal, lo que demuestra la magnitud del problema. Es fundamental que la población sea consciente de los riesgos asociados a este tipo de prácticas y tome medidas para proteger su información personal y financiera.

Instalé Magis TV y lo borré: ¿Siguen en riesgo mis datos personales?

Magis TV es una aplicación de IPTV que ofrece una extensa programación de canales de televisión en vivo, películas y series. Su funcionamiento se basa en listas IPTV que contienen enlaces a diferentes contenidos, permitiendo al usuario acceder a una gran variedad de programación sin necesidad de sintonizar una antena tradicional.

Riesgos para los usuarios

Al utilizar Magis TV, los usuarios se exponen a los siguientes riesgos:

Infecciones por malware : La descarga e instalación de aplicaciones de origen desconocido puede infectar el dispositivo con virus y malware.

: La descarga e instalación de aplicaciones de origen desconocido puede infectar el dispositivo con virus y malware. Robo de datos personales : Los datos personales de los usuarios pueden ser expuestos a terceros malintencionados.

: Los datos personales de los usuarios pueden ser expuestos a terceros malintencionados. Multas y sanciones legales: En algunos países, el uso de plataformas ilegales puede acarrear sanciones económicas y legales.

Qué pasa si borré Magis TV: ¿Siguen en riesgo mis datos?

Según el usuario de TikTok @pacowebreloaded, especializado en ciberseguridad y aplicaciones, los problemas de seguridad no se terminan solo con eliminar la app de MagisTV.

“Si tus datos ya fueron filtrado, ya fueron filtrados y ni Dios los quita”, aseguró.

En ese sentido, aseguró que lo único que se puede hacer es “cuidar si te están llegando mensajes y te están llegando correo o llamadas vas a tener que estar más alerta”.

“¿Cómo hago para que dejen de hacerlo? no lo van a hacer, no es posible. Ellos tienen tu correo dado de alta en un bot, el cual dice manda mensajes y el bot manda mensajes, no le puedes desuscribir“, afirmó.

“Tienes varias opciones dar de baja esas cuentas si es insoportable o seguirte cuidando y aguantando, eso es lo único ya que nuestros datos son filtrados. Eso es las únicas dos opciones que te quedan o aguantas o te cambias”, concluyó.

