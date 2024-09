Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Impuesto PAIS se reduce desde este lunes en 10 puntos porcentuales para bienes y fletes ya que pasará de 17,5% a 7,5%, una medida que desde el Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo confían en que impactará en una baja de precios en septiembre.

“Importante! A partir del lunes 2 de septiembre la alícuota del Impuesto PAIS para la importación de bienes y fletes se retrotraerá del 17,5% al 7,5%. Prometimos y cumplimos!”, fue el anuncio del titular del Palacio de Hacienda en sus redes sociales.

No obstante, empresarios se mostraron cautos ya que advierten que la reducción de precios no será “inmediata” e incluso evalúan que lo más probable es que determinados productos no suban de precios durante todo el mes.

En el sector automotriz, representantes del sector señalaron que “seguramente los precios tendrían que bajar 4 o 5% pero hace ya dos meses que casi no aumentan y este sería el tercer mes, con lo cual la baja del impuesto queda neutra”.

En tanto, empresas de telefonía celular decidieron avanzar con la aplicación de una reducción de precios que demuestra el impacto de la medida. Según informó la agencia Noticias Argentinas, en principio se visualizará esta baja durante septiembre y será más evidente en los meses subsiguientes.

El Ministerio de Economía también dialoga con supermercadistas y empresas de consumo masivo para bajar los precios. En este marco, el sector estima que el mayor impacto se verá en los productos importados como enlatados o cápsulas de café.

De otros productos, todavía hay negociaciones en toda la cadena y no se verá una baja inmediata como espera el Gobierno.

Por otra parte, un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario indicó que se espera que el costo de importación de bienes se reduzca, lo cual podría tener un impacto en el precio de los productos importados que utiliza el campo y la agroindustria.

En el caso de maquinaria agrícola, Argentina es un país importador de diferentes implementos. Si se considera el promedio de los últimos cinco años, el sector agroindustrial importa anualmente en torno a 528 millones de dólares en lo correspondiente a este tipo de productos. Por lo tanto, se puede pensar que la baja del Impuesto PAIS tendría un impacto fiscal positivo de 52,8 millones de dólares en términos anualizados.