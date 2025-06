Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Fabián Rossi se entregó en los Tribunales federales de Retiro para comenzar a cumplir su condena de 4 años y seis meses de prisión por lavado de dinero.

“El Rossi” -como le decía el exesposa Iliana Calabró– fue el primero de los seis condenados citados al Tribunal Oral Federal 4, se presentaron los demás a excepción de Julio Mendoza, quien fue hospitalizado el viernes último, luego de conocerse la citación judicial.

Rossi era apoderado de SGI, conocida como “la Rosadita“, la financiera de Puerto Madero donde fue filmado el hijo mayor de Lázaro Báez, Martín Báez, contando miles de dólares.

Una vez que se cumplieron los trámites de rigor se lo trasladó a un móvil policial para ser llevado a la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal, informó Noticias Argentinas.

Allí quedarán alojados los detenidos hasta que el Tribunal resuelva sobre planteos de arresto domiciliario hechos por su defensa. Si se les rechazan se determinará a qué unidad carcelaria del Servicio Penitenciario Federal serán derivados.

Los restantes detenidos son el ex empleado bancario que participó en operaciones de lavado, Juan De Rasis, un ex empleado de SGI César Fernández, el empresario Carlos Molinari y Eduardo Castro, de 79 años.

En tanto, el sexto citado para quedar preso, Julio Mendoza, ex presidente de “Austral Construcciones”, está internado desde el viernes.

Rossi, por su parte, presentó informes médicos sobre diversas patologías que sufriría por lo cual su defensa podría intentar obtener un arresto domiciliario que no podrá basarse en la edad porque tiene 60 años. Otros condenados mayores de 70 también podrían intentar obtener ese beneficio.

Báez está con arresto domiciliario en otra causa penal y el Tribunal dispuso determinar cuánto le falta cumplir de condena. Mendoza tiene una pena de 5 años de prisión, De Rasis, Fernández, Castro y Rossi de 4 años y 6 meses y Molinari de 3 años y seis meses.

La década de Lázaro Báez

Recientemente, la Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a diez años de prisión contra el empresario Lázaro Báez y sus hijos varones por el delito de lavado de dinero en la causa conocida como ”la ruta del dinero K”, informó La Nación.

En este caso, la Justicia determinó que Báez blanqueó fondos por unos 60 millones de dólares que se originaron en una evasión fiscal.

La Corte tomó la decisión por mayoría. Votaron por confirmar la condena Horacio Rosatti, Ricardo Lorezentti y dos conjueces. En disidencia votó el juez Carlos Rosenkrantz, que se pronunció por enviar el caso a la Procuración.

Con este fallo, Báez quedará preso con arresto domiciliario. Martín Báez debería volver a prisión, al igual que otros acusados.

La maniobra consistió en haber armado una estructura jurídica, bancaria y financiera para lavar más de 60 millones de dólares entre 2010 y 2013 que provenían de facturación ilegal.

Por su parte, la expresidenta Cristina Kirchner aún sigue ligada a la causa de “la ruta del dinero K”, en la que quedó firme la condena contra Lázaro Báez, pero ella no fue parte del juicio oral y se analiza si tiene o no relación con los 55 millones de dólares lavados mediante una compleja operación bancaria internacional.

La parte de este caso relacionada con Cristina Kirchner tramita en el juzgado de instrucción de Sebastián Casanello. El fiscal Guillermo Marijuan, en un principio, impulsó la investigación y la imputó. Después, consideró que correspondía su sobreseimiento, recordó el diario La Nación.

Pero se presentó la asociación Bases Republicanas y mantuvo abierta la causa. En su decisión de hoy, la Corte rechazó los recursos de Cristina Kirchner contra la decisión que admitió a la asociación Bases Republicanas como querellante y que revocó el sobreseimiento de la expresidenta.

El recurso fue desestimado porque no iba contra una sentencia definitiva. Con la decisión de la Corte, queda firme la revocación del sobreseimiento de Cristina Kirchner y seguirá siendo investigada, explicó el matutino.

Cristina Kirchner fue indagada en esta causa a pedido de la Cámara Federal y sostuvo que está desligada de esas maniobras de lavado. “No tuve que ver con estas maniobras, ni directa ni indirectamente”, dijo la expresidenta cuando fue llamada a indagatoria.

Casanello dictó la falta de mérito de la expresidenta, confirmada en marzo de 2019 por la Cámara Federal, que, de todos modos, ordenó realizar una serie de medidas de prueba para profundizar la investigación.