Meses atrás, Morena Rial dialogó con Ciudad Magazine y habló sobre su nuevo novio, Matías. “Lo conocí por medio de un amigo. Es boxeador y se está preparando para ser profesional. Lo vi boxear, es muy bueno en lo que hace y es difícil de tirar”, aseguró. Ahora, el periodista Luis Ventura confirmó en el programa “A la tarde” (América TV), conducido por Karina Mazzocco, que la influencer está esperando a su segundo hijo.

Los dichos de de Luis Ventura sobre el embarazo de More Rial

“Está bárbara. Me parece un motivo más para que encuentre una vivienda y que tenga la tranquilidad de tener un techo”, expresó Luis.

Y, lanzó: “A mí, me sorprendió. Hace poco más de un mes me llamó y me dijo ‘tío, estoy embarazada. Por ahora, no lo voy a decir porque quiero estar segura y ver cómo se va desarrollando’. Hablamos de eso y de Francesco, que hoy cumplió el aniversario de su bautismo, y de las dificultades que está teniendo para encontrar una vivienda. Ella, sigue igual en ese tema. Ahora, se encuentra en Buenos Aires y en las próximas horas se va para Córdoba”.

Las fotos de Morena Rial luego de que Luis Ventura confirmó su embarazo

Después de la repercusión que tuvo la noticia, salieron a la luz las primeras imágenes de More embarazada.

