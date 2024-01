Tini Stoessel polémica contra Camila Homs: “No me cargué a ninguna familia”

Después de tanto tiempo, Tini Stoessel se animó a hablar sobre la interna con Rodrigo De Paul y Camila Homs. En el momento que la cantante estuvo en pareja con el futbolista, se la acuso de “haber roto una familia”. En el programa de streaming “Rummis”, conducido por Lizardo Ponce, desmintió esos dichos y le lanzó un afuerte indirecta a Camila.

Los picantes comentarios de Tini Stoessel acerca de su relación con Rodrigo De Paul

Todo sucedió cuando se encontraban hablando de relaciones. A raíz de esto, Tini aprovechó y tiró : “En el mundo pasa que las personas se enamoran, a veces, estando en pareja. Ahora me van a tildar de…”, insinuó.

Y, luego, muy picante, lanzó: “Yo no me cargué a ninguna familia. La verdad, tengo pruebas. Estoy harta que me vengan con el tema. No tengo nada que ver”, aclaró, sin dar un nombre en específico.

La escandalosa opinión de la madre de Camila Homs sobre los dichos de Tini Stoessel Ante esto, Liliana Fontán, la madre de Cami, habló con LAM (América TV), comandado por Ángel de Brito, y le respondió a Stoessel.

El cronista le mostró el video y Liliana expresó: “Esa no es Tini”, ya que no quería dar declaraciones al respecto.

Pero luego, indignada, comentó: “Si ella dice que no se cargó una familia, que viva tranquila pensando eso”.

Y, continuó: “Qué linda… qué bueno que tenga ese pensamiento. Una copada… No digo nada, chicos”.

Por último, para concluir con el tema, manifestó: “Si no se habló nada hasta el momento, ¿por qué voy a hablar a ahora?”.

Leé más notas de La Opinión Austral