Pablo Silva, especial desde París.

El tenista argentino Tomás Etcheverry ganó este jueves el pase a tercera ronda del Roland Garros 2024 luego de que el francés Arthur Rinderknech se retirara por una lesión en su pie. Ahora, se medirá ante el noruego Casper Ruud por un puesto en octavos de final.

En una jornada complicada y marcada por las intensas lluvias, el platense comenzó dos sets abajo ante el local. Sin embargo, en el tercer set se recuperó. El partido iba 3-6 6-7 (8) 6-1 5-0, cuando Rinderknech experimentó un problema físico y se vio obligado a abandonar el juego.

Tras el partido, Tomy habló sobre sus impresiones del partido y de sus expectativas para lo que se aproxima.

Jornada brava hoy. Más allá del partido, llovió y hubo muchas cancelaciones. ¿Qué hiciste en todo ese tiempo? y ¿Te molestó o te afectó en algo tanto espera?

Creo que a todos les termina afectando. Desde las 9 de la mañana que tuve acá en el club tirado en un sillón, obviamente entré en calor temprano a las 11 que pude pegar un poco, tuve suerte antes de la lluvia y después la incertidumbre que te pasan, te cancelan o te cambian de cancha o no sabes si juegas. Todo eso termina afectando y desgastando un poco la mente. Es algo que nos pasó muchas, pero en un torneo así la tensiones y la preparación es diferente y uno no sabe si la incertidumbre afecta un poco más, pero lo positivo de sacarlo hoy es que tengo tres días descanso.

Este Roland Garros es el nombre nada más, pues se juega de noche, casi que no hay polvo de ladrillo, llueve nada que ver con las condiciones del año pasado. Te pido una comparación de cómo estabas el año pasado en tu confianza en tu tenis con respecto a este año.

En la rama anterior ya me di cuenta que este Roland Garros es totalmente diferente las condiciones, creo que el año pasado estaba más lindo, había sol, la bola picaba más. Era más parecido a Buenos Aires, pero bueno hoy es Buenos Aires en invierno. Creo que hay que adaptarse. Hace 2 años había jugado de Roland Garros en primera ronda y también estaba así. Se ve que todos los años va cambiando.

El año pasado yo estaba con un poco más de confianza en mi tenis, se notaba más. En el partido de hoy me costó bastante entrar en ritmo, a partir del tercer encontré un gran nivel nuevamente como el que fue en primera ronda y la realidad es que si quiero seguir avanzando en el torneo necesito ese nivel porque los partidos que se juegan ahora son mucho más difíciles.

¿Qué pensaste que hiciste cuando el partido se puso 2 sets abajo para poder dar vuelta un partido que lucía complicado y con todo el público en contra?

Me fui al baño para bajar un poco, para pensar un poco. Ahí dije, si vamos a perder, perdamos de con la cabeza en alto haciendo el tenis que queremos jugar y de la manera que hay que hacerlo. Me propuse eso, creo que al toque encontré un buen nivel. A pesar de eso, también las condiciones me ayudaron porque se puso mucho más lento cuando se hizo la noche y la humedad y la bola ya estaba gigante, entonces ya lo saques de él no me hacían tanto daño y ahí me volví más fuerte físicamente.

¿Cómo ves el partido con tu próximo rival Casper Ruud?

Es un jugador que domina muy bien la superficie. Le jugué hace 5 semanas, un buen partido en la semis del Conde de Godó y creo que voy a tener que estar muy fino. Voy a tener que saber tener las pocas chances que se presenten. Jugamos dos veces en el último año y me ganó él, pero fueron partidos cerrados.

Hay un talón de Aquiles en los tenistas argentinos, es el tie-break. ¿Qué les pasa, son los nervios, son otras sensaciones o es el punto a punto?

Buena pregunta. En ese sentido tenemos récord negativo los argentinos. Yo me quería matar el otro día perdí una final también el tercero y no me fue bien. Es un punto donde creo que hay que empezar a analizar porque sucede, yo creo que los nervios y la tensión juegan una gran papel en ese momento. Hay que ver cómo es la mejor manera de jugarlo. Igualmente este año he ganado un par. En en Barcelona gané todos los que jugué.

El final del partido fue muy extraño, ¿cuál era la atmosfera general?

Fue un partido con la hinchada en contra, normal por ser el local. No es que la pasas bien o mal, pero ya iba preparado, sabia que iba a ser así. Había un montón de argentinos igualmente en la cancha.

No esperé esa lesión, creo que me agarró de golpe. Se dejó mover y dije “Bueno, ¿qué le pasó?”, y al toque él se retira. Creo que tuvo una lesión grave. No es lindo tampoco ganar así, pero bueno yo venía levantando cuando chocó con el cartel.

