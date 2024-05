Por Pablo Silva. Especial, desde París.

Tras mucho batallar -tras 3 horas y media de juego- Tomy Etcheverry pudo sacar adelante un partido que le resultó mas complicado de lo que se preveía de antemano y derrotó al local Arthur Cazaux por 3/6, 6/2, 6/1 y 6/4.

FOTO: PABLO SILVA

Sereno y reflexivo, el jugador platense dialogó en exclusiva con La Opinión Austral y brindó todas sus sensaciones tras la victoria.

– ¿Pensaste que podía ser tan complicado el partido como finalmente resultó pese a ser una primera ronda?

– Si, si. Sabía que iba a ser un partido durísimo porque es un chico muy habilidoso que juega muy bien y tiene mucho talento. No sabia como iba a volver tras su lesión pero jugó sin dudas a un nivel muy alto.

– ¿Dónde crees que estuvo la clave para destrabar el partido y finalmente ganarlo?

– No fue nada fácil e intenté no claudicar en ningún momento y encontrar las soluciones a los distintos planteos que me opuso. Creo que es un chico que le falta un poco de experiencia pero que sin dudas va a hacer carrera.

Las claves fueron la concentración y la variedad de golpes.

FOTO: PABLO SILVA

– Después de tu lesión y ya recuperado, ¿Cómo ves el horizonte para este Roland Garros?

– Muy bien, me siento muy bien. Estoy jugando un buen tenis y voy a hacer lo posible para repetir la última gran actuación que tuve acá.

– Se nota el gran trabajo hecho por tu equipo que encabeza Wally Grinóvero.

– Si, por supuesto. Desde afuera uno tiene otra visión que en la cancha nosotros no vemos y esta bueno que ellos puedan aportar mucho en esos momentos importantes, como por ejemplo indicarme a donde sacar en el macht point.

FOTO: PABLO SILVA

– Sacándote un poco de tu partido: Rafael Nadal jugó el que probablemente haya sido su ultimo partido acá en Rolando Garros: ¿Qué reflexión nos poder dejar sobre ese momento?

– Es un momento triste para todo el universo del tenis, Rafa es parte importantísima de la historia y sobre todo con el hito que hizo acá que es el mas grande de la historia de Roland Garros, y creo que junto con Roger son dos de los más grandes de todos los tiempos. Para mi esa una tristeza más allá de no tener en claro si bien fue o no el último, pero sin dudas nos deja una enseñanza y se lo va a extrañar mucho mas de la cuenta.

