Tres las fuertes acusaciones de Viviana Canosa a Lizy Taglinai, Barby Franco utilizó sus redes sociales para apoyar a su compañera de “La peña de Morfi” (Telefe).

“Qué nunca nadie borre esa sonrisa”, fue el tierno mensaje que Barby publicó en una de sus historias de Instagram, junto a una caricatura de ambas en las que se las ve juntas y a pura risa.

Muy agradecida por el apoyo de Barby, Lizy no dudó en compartir el posteo en sus historias de Instagram, al igual que viene haciendo, en los últimos días, con las muestras de afecto y apoyo de sus conocidos y de los famosos.

Lizy Tagliani recibió la peor noticia después de la denuncia de Viviana Canosa

En medio del escándalo mediático con Canosa, Marcelo Polino confirmó la peor noticia para Tagliani: el periodista reveló que el trámite de adopción que la humorista inició junto a su esposo Sebastián Nebot quedó, oficialmente, suspendido.

Según explicó Polino, Lizy estaba a punto de recibir la guarda definitiva, una instancia clave para poder iniciar el juicio de adopción. “El proceso de adopción tiene varias etapas: hay guarda provisoria, guarda definitiva y recién, después, se inicia el juicio de adopción. Lizy estaba por recibir la guarda definitiva para poder iniciar ese juicio”, precisó.

Además, recordó que, hasta que ese juicio no finalice, el menor no puede llevar, legalmente, el apellido de sus padres adoptivos. “Todo quedó en pausa por un hecho que nadie esperaba. Hasta que no se levante el secreto de sumario, el juez de familia no va a tomar una decisión definitiva”, indicó.

En este marco, la resolución quedó en suspenso a la espera de lo que surja de la denuncia presentada por Viviana Canosa ante los Tribunales de Comodoro Py.

