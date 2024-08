Tras sus polémicas declaraciones, Gonzalo Peillat cayó ante Países Bajos y estallaron los memes El jugador de hockey perdió con la Selección Alemana y no pudo consagrarse bicampeón. En 2018, había conseguido el oro junto a Los Leones y la semana pasada quedó en el centro de la polémica por festejar un gol contra sus ex compañeros. ¿Lo mufaron?

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Gonzalo Peillat se quedó con las ganas de ser bicampeón olímpico: el jugador argentino, nacionalizado alemán, perdió la final de la final del hockey masculino ante Países Bajos tras caer en la definición por penales 3-1, luego del 1-1 en tiempo regular.

De esta manera, no logró alcanzar el oro como sucedió en los Juegos Olímpicos de Río 2016 cuando defendía al seleccionado argentino.

Peillat en el centro de la polémica

El sábado pasado, Argentina y Alemania se enfrentaron por los cuartos de final del torneo masculino de hockey de los Juegos Olímpicos. El equipo europeo ganó por 3-2 con un gol de Peillat que le gritó el tanto que convirtió a sus excompañeros.

Tras el encuentro, Peillat habló con la prensa y le echó la culpa al “público futbolero” por los insultos que recibe. “Argentina es un país futbolero y lo relacionan todo por ahí. Si a la gente no le gustó, que no le guste es así”.

“Cuando tomé la decisión supe que iba a haber un 50% de gente que le iba a gustar y un 50% que no, pero al final es mi vida. Al que le guste bien y al que no le guste sorry, como dijo Maradona: ‘Que la sigan chupando’”, declaró.

Sus polémicas declaraciones generaron gran indignación entre los argentinos y salieron a matarlo en las redes. Por eso, la victoria de Países Bajos de este jueves despertó una oleada de memes.

Los memes por la caída de Peillat