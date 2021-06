Video. "El Chino" Maidana aceptó el reto a pelear de un youtuber

La pelea de exhibición entre el múltiple campeón retirado de boxeo Floyd Mayweather y el youtuber Logan Paul en Estados Unidos generó una gran repercusión.

Muchos criticaron la falta de acción y todo el show, entre los que estuvo el joven youtuber uruguayo Yao Cabrera, quien se animó a desafiar a Marcos "El Chino" Maidana a una "pelea de verdad".

"Estuve tres horas esperando la pelea entre Floyd Mayweather y Logan Paul, y cuando la veo, puros abrazos. Chicos, ¿quieren una pelea de verdad? Reto al Chino Maidana y me doy, acá en Argentina, cara a cara con él. Si pierdo me voy de Argentina para siempre. Y, Chino Maidana, ¿te la bancás o no?", había dicho el instagrammer tras el combate.

Tras 24 horas sin respuestas y con algunas chicanas del hijo del "Chino", el propio Maidana le contestó a través de un video en Instagram.

"Yo no peleo con amateurs, pero a vos te voy a fajar para que te vayas del país", expresó Maidana ante el desafío.

Cabrera también había dicho que desafiaba a cualquier boxeador, youtuber o cantante a pelear en un ring. "Todo lo recaudado va a una fundación o a personas que lo necesiten", había escrito en Instagram.

Pero "El Chino" Maidana no fue el único boxeador que le contestó: Walter Matthysse Jr le dijo que lo desafiaba "a un solo guanteo".

"Me dijeron que también me andás buscando.Te desafío a sólo un guanteo (en vivo o como quieras) a 4 rounds nomás. Si me los aguantás, vemos qué arreglamos (seguramente el gran Chino Maidana no acepte tu desafío porque todos sabemos que te puede mandar al hospital con las manos atadas si quiere). Espero tu respuesta", le dijo antes de la respuesta de Maidana.