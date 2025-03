En una reciente entrevista con Oriana Sabatini, Cris Morena habló sobre las acusaciones que la rodean de buscar actores delgados para sus proyectos. En este marco, Rochi Igarzabal y Gastón Dalmau, ex Casi Angeles, dieron una nota para “Puro Show” (El Trece) y defendieron a la productora.

¿Qué dijeron Rochi Igarzabal y Gastón Dalmau sobre Cris Morena?

Igarzabal, lanzó: “Nosotros vivimos cosas muy intensas y creo que tener gente de confianza cerca, con quien puedas expresarte, es clave: familia, amigos, un profesional… lo que sea. Siempre hay que hablar y buscar ayuda”. Tras estos dichos, agregó: “En ese momento, la televisión tenía toda esta cuestión de la imagen y la belleza con muchas exigencias. Nosotros nos conteníamos entre nosotros, pero había cosas, como la ansiedad, que no sabíamos cómo poner en palabras. Hoy en día, que todo esto se hable desde un lugar más urgente, es fundamental”.

Por su parte, Dalmau coincidió con su colega y expresó sobre Cris Morena: “Creo que todos vamos aprendiendo con el tiempo. Nadie es perfecto y hay que hacer autocrítica. Es fácil estar detrás de un teléfono y escribir. Cris, como mujer y profesional, estuvo en el medio muchísimo tiempo y se ganó su lugar. Obviamente, creció y aprendió sobre la estética. Antes se exigían ciertas cosas por cómo era el medio, pero todo va cambiando y ella, como todos nosotros, seguimos evolucionando constantemente”.

Angie Balbiani recordó un mal momento en Rebelde Way

En medio del debate sobre la belleza en las producciones de Morena, Angie Balbiani también se animó a compartir una experiencia traumática de su paso por “Rebelde Way”. La actriz recordó cómo una revista mensual del programa preguntó al elenco quién era la actriz más linda, pero las respuestas resultaron devastadoras para ella.

“A algunos compañeros les preguntaron “quién era la más linda del elenco” y, en lugar de responder, dijeron que ‘no sabían quién era la más linda, pero sí quién era la más fea’, y era yo”, reveló Angie. A pesar del dolor, decidió confrontar al responsable del comentario. “Lo encaré y le dije que si no tenía el valor de decir quién era la más linda, yo no tenía por qué caer en su volteada”, comentó.

Balbiani aclaró que no mencionará el nombre de la persona involucrada, ya que considera que todo el mundo tiene derecho a evolucionar; sin embargo, no pudo evitar señalar el impacto que ese episodio tuvo en su autoestima en aquel momento, destacando cómo la presión estética podía llegar a generar situaciones verdaderamente hirientes.

¿Qué dijo Cris Morena sobre las acusaciones de buscar actores delgados?

“Muchísimo aprendizaje. En un comienzo pensé que había mucha culpa mía porque Romina tenía un tema con la alimentación, que me lo echan en cara todo el tiempo, como si yo hubiera matado a mi hija, ¿no?”, comentó la productora en diálogo con Oriana Sabatini.

“Dicen que yo quiero toda gente flaca y justamente lo que estoy tratando es que en mis elencos la gente esté alimentada saludablemente”, continuó Cris Morena indignada, y, añadió: “O sea, no estoy buscando a toda la gente flaca. No tengo que dar ninguna explicación de nada, pero un aprendizaje inmenso de lo que puede ser el dolor de otra persona que no puede pasar por arriba de esa angustia y de comprender lo que es la angustia de verse en un espejo y no verse cómo realmente es y tratar de ser otro. Es tremendo y doloroso”.

