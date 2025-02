Tras varias das y vueltas, Wanda Nara y L-Gante anunciaron su reconciliación. En este marco, la pareja de enamorados reveló, a través de las redes, que van a lanzar un nuevo tema.

En las imágenes publicadas, se los puede ver acaramelados y divertidos sentados en un sillón; sin embargo, lo que llamó más la atención, es el texto con el que decidieron acompañar las divertidas y románticas fotografías. “Este San Valentín vas a tener una canción de amor para dedicar”, escribieron.

De esta manera, la pareja anunció su primera colaboración creativa, que saldría a la luz en los próximos días. Esta sería la primera vez que cantan juntos, aunque ya participaron de un videoclip del músico, el de la canción “El último romántico”, la cual se estrenó en 2023. En ese entonces, la empresaria estaba todavía casada con Mauro Icardi, quien, actualmente, está de novio con La China Suárez.

“Desde que está sola, solo conmigo quiere. No importa la hora, porque me prefiere. Y su ex no dice nada, no hace nada, porque sabe bien que acá estamos bien”, canta el músico en aquel tema, cuyo videoclip comienza con ellos dos en la cama.

En los últimos días, Suárez e Icardi emprendían su viaje a Italia, mientras Wanda y L-Gante decidieron disfrutar con sus respectivas hijas en la Costa Atlántica.

Sin embargo, la paz para los protagonistas de esta telenovela es muy difícil de mantener; a fines de enero, la batalla entre Nara e Icardi sumó un nuevo capítulo a causa del décimo cumpleaños de Francesca, su hija mayor; según contó Yanina Latorre en “LAM”, ambos habrían tenido una fuerte discusión, a la medianoche, a causa de la presencia de la hija de La China en una videollamada; sin embargo, al parecer, la rubia no quedó tan afectada por la situación, ya que se fue a pasar la noche a un boliche con L-Gante, con quien terminó de reconciliarse luego de un impasse.

Tiempo atrás, Wanda había confirmado la separación. A través de un comunicado en las redes sociales y, con una foto de ambos dándose la mano, la conductora y modelo, escribió: “Hoy nuestros caminos se separan, para cuidarnos y focalizarnos en el trabajo y la familia. Mi situación judicial, compleja y dolorosa, me hizo tomar esta decisión. Hoy mis hijos me necesitan y mi tiempo está totalmente abocado a ellos”.

