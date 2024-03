Meses atrás, el Indio Solari dio una nota para la revista “MariskalRock” y habló acerca de una posible colaboración con el cantante Valetín Oliva, conocido artísticamente como “Wos”. Ahora, estos dichos se hicieron realidad y ya anunciaron cuándo saldrá el tema y cómo se llamará.

¿Qué había dicho el Indio Solari sobre Wos?

Solari, en su momento, expresó: “Probablemente, cante una canción con Wos. Me invitó a hacer una canción”. Ante esto, el cronista le dijo: “Eso si que es algo sorpresivo, ¿no?”, y, él, le respondió: “Bueno… no. Ya estuvo Apai (Gaspar Benegas) con Bizarrap en el Lollapalooza haciendo “Jijiji”, a la manera del Biza. Tengo la suerte de que los jóvenes se siguen enganchando con las cosas que hago. Quizás, los que tienen 10 años, ya no, pero los pibes de 14 o 15, todavía, les gusta eso”.

El anuncio del tema que van a lanzar Wos y el Indio Solari

En Instagram, Wos publicó una historia y confirmó su colaboración con el Indio.

“Me emociona contarles que, mañana, les dejamos esta locura previa al disco”, manifestó el artista.

Luego, en otra publicación, puso el nombre de la canción y el horario en el que saldrá.

El tema se llama “Quemarás” y estará disponible hoy, miércoles 20 de marzo, a partir de las 21 hs.

