Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego de asistir en compañía del presidente Javier Milei al Teatro Colón para disfrutar de la ópera “Carmen“, Amália “Yuyito” González aclaró este miércoles qué tipo de relación los une. “Tengo ganas de enamorarme”, afirmó.

Después de participar en la presentación del libro “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica“, que tuvo lugar en mayo en el Luna Park, y de disfrutar ayer junto al mandatario la obra de Georges Bizet, los rumores de un incipiente romance se intensificaron más que nunca.

“Yuyito” recibió en su programa “Empezar el día” a Rodrigo Lussich y Adrián Pallares para hablar de su salida de anoche al Teatro Colón con Milei. “Vinimos a confirmar todo”, dijeron los periodistas al ingresar al estudio.

“Dormí anoche, dormí mal, estuve afiebrada, estaba engripada hace dos días, pero acá estoy”, comenzó a contar Amalia, quien remarcó que aún no está en pareja con el jefe de Estado: “No somos novios. Si me invita, lo acepto”.

En ese sentido, relató: “En el Colón había más gente en el palco, amigos de él. Karina Milei estaba trabajando y no fue… Fue una salida dierente a una salida habitual que haría cualquier persona. Yo no estaba nerviosa, estaba tranquilísima, estábamos bien pegados”.

De igual manera, recordó que estuvieron a solas cuando lo acompañó a la presentación de su libro: “Cuando fui al Luna Park estuvimos solos en el camarín, hablamos de varias cosas, se abrió una canal de comunicación, en qué va a derivar no sabemos”.

Pese a negar la existencia de un romance, admitió: “Tengo ganas de enamorarme, yo decía que el tema del amor ahora que ya tengo mis hijos tiene que ser el broche de oro, nada que sea un touch and go o para llenar la agenda o perder el tiempo. Estoy acostumbrada a cosas fuertes en mi vida. No fui a Olivos, pero si existiera otra invitación, la acepto”.

Leé más notas de La Opinión Austral