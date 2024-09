Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Se conoció una importante noticia sobre la vida personal del presidente Javier Milei que sorprendió a muchos: su relación con Amalia “Yuyito” González está a punto de dar un paso importante. La pareja, que ya lleva algunos meses de romance, estaría lista para comenzar a convivir.

Así lo confirmaron este domingo en “El run run del espectáculo” (Crónica HD) Lio Pecoraro y Fernando Piaggio: “Con la llegada de la primavera y antes del casamiento… Amalia Yuyito González se traslada a vivir a la Quinta de Olivos”, aseguraron, aclarando que la conductora se mudará con el presidente, no a la casa de huéspedes.

El programa también recibió comunicación exclusiva del presidente tras la primicia: “No quiero compartir mi vida privada con el periodismo. Han cometido todo tipo de excesos, y han llegado a violar el artículo 19 de la CN. Entonces, sobre mi vida privada no contesto. Espero Lío que lo sepas entender”, escribió Milei.

El jefe de Estado y la vedette oficializaron su relación a mediados de julio de este año, primero mostrándose juntos en una cita al Teatro Colón y más adelante compartiendo un primer beso en público después de una obra de teatro en el exCentro Cultural Kirchner.

Más allá de estar en pareja hace menos de tres meses, el vínculo entre ambos avanza rápidamente. De hecho, la semana pasada, el presidente conoció a los hijos de González, encuentro sobre el cual Brenda Di Aloy ofreció detalles: la participante del “Cantando 2024” dijo que fue “muy extraño” pero logró encontrar tema de conversación con el mandatario, que ya es “mejor amigo” de su hermano.

En paralelo, la exnovia de Milei, Fátima Florez, lanzó declaraciones que encendieron la polémica. En una reciente entrevista con “Intrusos“, insinuó que durante una de las primeras entrevistas de Yuyito con Milei, cuando aún estaba en pareja con Florez, la conductora habría coqueteado con el político. Sin embargo, Yuyito desmintió categóricamente las acusaciones, reafirmando su amor y compromiso con el presidente.

A finales de agosto, González reaccionó con fuerza a las críticas sobre su relación con el presidente Javier Milei. No solo defendió su vínculo, sino que hizo una revelación inesperada: “Ya estamos casados, es para toda la vida”.

“No inventen cosas negativas, no existe ninguna crisis”, comenzó su descargo en el programa que conduce en Ciudad Magazine. Luego agregó: “Estamos casados ya, Javier y yo. A ver si se entendió: ya nos casamos entre nosotros, Dios y nosotros. ¿Sí? Va a ser para toda la vida, es para toda la vida”. Estas declaraciones causaron asombro entre los panelistas.

Aunque no profundizó en el tema, sí dedicó palabras a quienes cuestionan la pareja: “No se malgasten en tirar mala onda porque no existe, no nos entran las balas, gente. ¿Les quedó claro? Y de paso le mando un beso a mi amor, que lo amo”.

“Encima tengo el saco de los corazones felinos”, agregó Yuyito, mientras mostraba una prenda con corazones estampados y manchas de leopardo en tonos oscuros. “Mirá lo que es la intuición, el inconsciente, el corazón felino”, dijo en referencia al “león”, apodo del jefe de Estado, al tiempo que bromeó: “La remerita es mía. Este escote ya saben a quién se lo dedico, no hace falta que aclare. Me distraje con el escote”.

