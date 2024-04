La nafta subió otra vez este lunes por la actualización de un impuesto. El aumento es de un 4,65% en promedio en todo el país. El ajuste corresponde a la tercera etapa de la actualización de los impuestos al combustible líquido (ICL) y al dióxido de carbono (IDC) dispuesta por el gobierno en febrero pasado.

La suba generó el fin de semana largas filas en algunas estaciones de servicio donde los conductores de vehículos se dirigieron para comprar combustible.

La escena viene repitiéndose en los últimos meses ante el fuerte encarecimiento del costo para llenar el tanque de nafta, sobre todo tras la devaluación del 55% en diciembre y la “liberación de precios” puesta en marcha.

Los precios del combustible en Río Gallegos

Los precios vigentes de referencia en las estaciones YPF de Río Gallegos son los siguientes:

Super: $692,0

Infinia: $927,0

Infinia Diesel: $1.149,0

Por otro lado, las estaciones de servicio de la empresa Axion, presentaron los carteles de precios con los siguientes valores:

Super: $686.0

Quantium: $919.0

Diesel x10: $992.0

Quantium Diesel x10: $1.151.0

Los precios del combustible en Caleta Olivia

Los precios vigentes de referencia en las estaciones YPF de Caleta Olivia son los siguientes:

Super: $700,0

Infinia: $927,0

Infinia Diesel: $1.149,0

Ultra: $955,0

Por otro lado, las estaciones de servicio de la empresa Axion, presentaron los carteles de precios con los siguientes valores:

Super: $706.0

Quantium: $940.0

Diesel x10: $1.003.0

Quantium Diesel x10: $1.165.0

Los precios del combustible en Las Heras

Los precios vigentes de referencia en las estaciones YPF de Las Heras son los siguientes:

Super: $715,0

Infinia: $947,0

Infinia Diesel: $1.179,0

Ultra: $974,0

Cabe recordar que los combustibles en Las Heras tiene un impuesto municipal del 3%.

FOTO: JORGE BILBAO/LA OPINIÓN ZONA NORTE

Los testimonios de los vecinos ante el aumento de combustible

Este lunes por la mañana, La Opinión Zona Norte recorrió las estaciones de servicio de Caleta Olivia y dialogó con los vecinos que se acercaron a cargar combustible con los nuevos precios tras el aumento.

“Es tremendo. Ya no se puede con esto. Yo trabajo en un comercio y es una locura como aumenta todo, es insostenible. Una amiga cerró su local, es insostenible”, expresó Mauro en referencia a los nuevos valores de la nafta.

En ese sentido, Elisa, una vecina de la ciudad de El Gorosito comentó: “La verdad que está complicado con el combustible. Hay que seguir laburando y pagando lo impuestos como corresponde. Los años anteriores igual hubieron aumentos, pero se pudo costear, este año está más complicado“.

“Llevamos los chicos a la escuela y todos los recorridos es todo un presupuesto. Por darte un ejemplo, el año pasado con todos los recorridos que hacemos, gastaba $50.000 pesos al mes, hoy son $80.000, son $30.000 de diferencia, por ahora se puede costear”, agregó.

FOTOS: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN ZONA NORTE

Por su parte, Darío se mostró molesto con el nuevo incremento en el gasoil: “Se fue mucho, no sé que vamos a hacer con esto que están subiendo. No se puede, se gana para esto nomás, para pagar la nafta. No vine a hacer fila, no tuve tiempo, recién salí del trabajo y vine a cargar“.

Por último, uno de los vecinos de la ciudad petrolera se refirió a la cuestión del combustible haciendo hincapié con la contradicción de la producción hidrocarburífera regional

“Estamos en la provincia donde sacan el petróleo, sacan para todos los lugares, vemos los tanques de petróleo que se lleva y nos aumentan el combustible. Tendrían que reactivar las refinerías que están abandonadas. Hay que meterle el pecho a la bala y seguir adelante. Mucho tampoco podemos hacer. Ojalá esto se arregle“, concluyó.

Suba de impuesto a los combustibles

El impuesto a los combustibles fue creado por ley en 1998 y durante la gestión de Mauricio Macri se dispuso su actualización en forma trimestral, ajustado por la inflación oficial, aunque en 2019 se postergó.

Desde julio de 2021 quedó congelado bajo la gestión de Alberto Fernández, hasta que el Gobierno de Javier Milei lo volvió a actualizar en marzo pasado.

Pese a que Milei se había propuesto llevar adelante un plan de shock sin subas en los impuestos, el Gobierno decidió “regularizar” la situación en las naftas para sumar recaudación y compensar así el bloqueo de su reforma impositiva prevista en la Ley ómnibus.

Con esos cambios, se estima que el Ejecutivo podría recaudar un 0,4% del PBI para la Nación, unos $760.000 millones.

A través del decreto 107/2024, el Gobierno dispuso un cronograma para revertir el congelamiento en dichos impuestos, con ajustes previstos para el 1° de marzo, el 1° de abril y el 1° de mayo de 2024, inclusive.

Las estaciones de servicio de Río Gallegos antes de la actualización. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

Por otra parte, las petroleras podrían sumar un incremento del 2% correspondiente al deslizamiento del dólar oficial, aunque también miran con atención el mercado de combustibles.

Por la crisis y la disparada de los precios, la venta de naftas cayó un 7,3% interanual en febrero en las estaciones de servicio, según el sitio Surtidores.

La caída se sintió especialmente en los productos premium, que en el caso de la nafta fue de casi el 23% y en el gasoil del 8,25%.

Se trata de la baja más pronunciada desde 2019, pese a que el parque automotor era entonces mucho más reducido.