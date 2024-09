Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Esteban Benjamín Mercado Orellana tenía 16 años de edad cuando se desvaneció en plena calle y murió horas después en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo” de la localidad de Caleta Olivia. La repentina muerte causó conmoción en los vecinos y vecinas. Los restos del adolescente fueron despedidos el jueves pasado en un emotivo velorio y posterior entierro en el cementerio.

Según informó la Policía de Santa Cruz el miércoles pasado, eran alrededor de las 9:30 de la mañana cuando personal del Comando de Patrullas le informó a los efectivos policiales de la Comisaría Tercera que había una persona desvanecida en la vía pública, específicamente en la intersección de las calles Bertrand y Gobernador Gregores del barrio 3 de Febrero.

Los uniformados de la dependencia policial fueron recibidos por la madre del adolescente, una mujer de 33 años, quien dio a conocer que Esteban iba caminando en su compañía cuando se desplomó repentinamente y, al intentar ponerse de pie nuevamente, volvió a caer al suelo. El traslado a las instalaciones del centro de salud fue urgente, pero lamentablemente el menor falleció alrededor de las 12:30.

A través de averiguaciones con fuentes de salud, el diario La Opinión Zona Norte conoció que el adolescente murió a raíz de un paro cardiorespiratorio que desencadenó a la muerte súbita. Esteban padecía cardiomegalia, que es cuando el paciente tiene un agrandamiento anormal del corazón . Al parecer no recibía tratamiento por la cardiomegalia y falleció debido a que el músculo del corazón estaba agotado y no contraía correctamente. Los terapistas trabajaron toda la mañana para sacarlo adelante y no lo lograron.

Último adiós

Este jueves desde las 14 horas se llevará a cabo el velorio en la calle Antártida Argentina, frente a ex copesa. En ese lugar estarán reunidos los familiares del adolescente, parte del plantel docente de la Escuela Industrial N° 1 de Caleta Olivia y también los compañeros de Esteban del curso 4to “B”. Luego del emotivo último adiós al joven de tan solo 16 años, todos se te trasladarán al cementerio de la localidad caletense para el entierro.