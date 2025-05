Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un nuevo ataque de perros de la raza pitbull conmocionó a los vecinos y vecinas de la localidad de Caleta Olivia. En esta ocasión, la víctima fue un hombre que se encontraba fuera de su casa realizando una serie de arreglos en su rodado. Los animales lo acorralaron entre el auto y la reja y lo mordieron por todos lados: “casi me mataron“, dijo el damnificado. Los vecinos de la calle Buenos Aires del barrio Parque se reunieron y pidieron medidas a las autoridades.

Daniela, pareja de Santiago, le contó a La Opinión Austral que su marido “estaba terminando de hacerle una reparación al auto y los perros no estaban en la calle en ese momento. Sin embargo, de un momento a otro lo acorralaron y lo atacaron. Los canes lo arrastraron media cuadra y lo mordieron en las manos, los brazos y el pecho, ya que “querían atacarlo en el cuello y en la cara, pero mi marido se defendió”. Dos vecinos salieron de sus casas y le salvaron la vida al hombre.

Uno de los perros pitbulls.

La mujer recordó que ella escuchó ladridos y salió a buscar a su pareja, pero no lo encontró. “Después fui hasta la esquina y mi marido estaba sentado en una silla, los vecinos lo estaban asistiendo y ya habían llamado una ambulancia”, comentó, y agregó que en el Hospital Zonal “le hicieron una reconstrucción en la mano más afectada que fue la izquierda y le suturaron por una mordida profunda en el brazo”. Luego del ataque, a los perros se los llevaron del barrio.

Además, Daniela comentó que tiene a una nene de 2 años y una niña de 7 que asiste a la Escuela N° 14. “A mi nena la llevo caminando y la semana pasada hubo dos días que no pudo asistir a clases porque los perros estaban en mi vereda y no nos dejaban salir“, comentó .El miedo no solo es de Santiago y su familia, sino que la mayoría de los vecinos de la zona tienen inconvenientes por la presencia de los perros, debido a que entran a los patios y no dejan circular libremente a los propietarios de las casas.

Los perros acorralaron al hombre y lo atacaron.

Por otro lado, David Acosta, subsecretario de Gestión Ambiental y Zoonosis del municipio, dialogó con La Opinión Austral y dio a conocer que ya tomaron conocimiento del incidente ocurrido y que se está trabajando en conjunto con la fuerza de seguridad. Asimismo, manifestó que el propietario de los animales “ya tenía dos infracciones por can suelto en la vía pública” y “estaba en seguimiento”. Aunque, apuntó que el problema es que “la gente no se hace cargo de los animales ni de las multas de Ambiente”.

Finalmente, es necesario recordar que en marzo del corriente año, el juez de Faltas, Daniel Aybar, había ordenado el decomiso y eutanasia de dos peros pitbulls que había atacado hasta matar a un perro callejero. La situación ocurrió en la intersección de las calles Congreso y Primera Junta del barrio 25 de Mayo y las imágenes de la agresión fueron publicadas a través de Facebook, donde vecinos lamentaron la cantidad de perros sueltos y peligrosos que suelen merodear por las calles de la ciudad caletense.