Un joven turista protagonizó un accidente de tránsito el jueves a la mañana en la zona norte de Santa Cruz. A penas entraba a una localidad, cuando el conductor de un vehículo lo impactó y después se fue sin detenerse a ayudarlo. El muchacho, que es de una provincia del norte del país argentino, tuvo un recibimiento amargo al llegar a la localidad de Caleta Olivia, pero su suerte cambió cuando se cruzó a personas bondadosas que le dieron una mano.

Se trata del joven que el jueves cerca de las 11:00 horas de la mañana caminaba llevando su bicicleta por la avenida San Martín de la ciudad caletense, en cercanías de la capilla “Don Bosco”, y fue atropellado por una camioneta Toyota Hilux de color gris oscuro de la empresa de servicios generales que se llama Soluciones Integrales. El conductor del rodado, impactó al muchacho y a su bici, lo insultó y se dio a la fuga rápidamente por la calle Nicolás Izurrategui.

Junto al dueño y un empleado de Roller Center.

Alexis Emanuel Lemmetyinen es un joven de la provincia de Misiones que se propuso viajar por todo el país en su bicicleta y documentar sus hazañas con “humildes videos” que comparte a través de Youtube. Llegó a la zona norte de la provincia tras recorrer 18 provincias y con más de 80 kilos de equipaje. Una de las ruedas de su bicicleta se pinchó en el camino y en viajero estuvo inflándola, con la idea de arreglarla en la ciudad caletense.

Sin embargo, su sueño de llegar al fin del mundo se vio truncado por el hombre que lo atropelló con su camioneta, ya que el fuerte impacto terminó de dañarle por completo la bicicleta. Alexis compartió su estadía en la localidad de El Gorosito: “Me dieron una muy buena bienvenida, se me rompió la bicicleta y estaba buscando una bicicletería cuando un señor con una camioneta casi me pasa por encima“. Resultó con lesiones leves, le dieron medicación e hizo la denuncia en la Comisaría Primera.

Alexis pudo dormir en un hotel gracias a un vecino.

Cuando estuvo en la dependencia policial, Alexis dijo haber sido “insultado e intimidado” por el ciudadano de la camioneta. “Yo tuve que esperar 20 minutos hasta ser atendido y a él lo recibieron apenas llegó. No sé qué está mal, pero aquí el sistema policial es distinto a otros lados”, comentó, pero no dejó de resaltar que no todo fue malo, ya que “la agente que me tomó la denuncia fue muy amable y me ayudó mucho“, dando a conocer que la negligencia fue de las personas de mesa de entrada.

Finalmente, Alexis pudo encontrar una bicicletería para que arreglen su único medio de transporte. “Pregunté cuánto costaba arreglar mi bici y cuánto costaba y me dijeron que no tenía arreglo… Me reconocieron por el video (el que se viralizó en redes sociales), y me terminaron regalando una bicicleta”, celebró. Esto ocurrió en Roller Center, que está ubicada en la calle Hermana Damevin. “Muchas gracias a los chicos y al dueño, por la gran mano que me dieron, en Caleta Olivia no toda la sociedad es mala”, cerró.