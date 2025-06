Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En épocas frías, como en el otoño y el invierno, los incendios suelen ser recurrentes, debido al uso de elementos para calefaccionar las viviendas que, en ocasiones, están en contacto con ropa, colchones y cortinas, entre otras cosas. La localidad de Caleta Olivia fue escenario de al menos cuatro situaciones en los últimos dos meses. El martes pasado a horas de la noche se produjo un foco ígneo en una vivienda del barrio Ceferino Namuncurá. La familia damnificada pide ayuda a la comunidad.

Domingo Ibañez, el propietario de la vivienda. (FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL).

Domingo Ibáñez, dueño de la casa y padre de la Karen, la mujer que vive ahí con sus hijos, una nena de un año y dos meses, y dos varones de 9 y 11 años, dialogó con el móvil del diario La Opinión Austral y dio a conocer que, según indicaron desde Bomberos, el error fue de un colchón que cayó sobre un calefactor que había en el sector del living. La situación ocurrió alrededor de las 18 horas de ayer, cuando la familia estaba llegando a la vivienda. Todo paso en una propiedad que se encuentra ubicada en la avenida Santa María al 528.

Asimismo, el vecino contó que el colchón se prendió fuego, el agarró el techo que era de material machimbre y lo destruyó todo. Dijo que su familia perdió todo, en referencia a heladera, lavarropa, mesa, sillas, sillones y ropa, entre otras cosas, y agradeció a Dios que su hija y nietos no estaban dentro de la casa en el momento que se desató el foco ígneo. “Me subí al techo para intentar apagar algo, pero no pude, era muy fuerte y estaba muy avanzado”, dijo a este medio.

Pedido de ayuda

Sobre la solicitud de ayuda a la comunidad de la localidad caletense, el hombre le dijo a La Opinión Austral que “lo más interesante acá es la ropa para los nenes que perdieron todo, incluso las mochilas de la escuela con todos los útiles; a mi lo que me preocupa es el techo, se puede venir un invierno bravo y no me gustaría que mi hija ande de un lado para otro con los nenes”. Para ayudar a la familia que perdió todo tras el incendio de su casa se pueden comunicar al número 2974231427, que es de Ibáñez.

“Lo que haría falta son maderas, chapas y otros elementos para la construcción, porque el fuego destruyó todo. A mi me importa mucho poder restaurar el techo, que es necesario por si hay lluvia y viento”, dijo sobre las cosas que hacen falta. “Los bomberos vinieron rapidísimo porque vieron el humo y eso es algo que agradezco, sino no hubiera quedado nada”, cerró Ibáñez en diálogo con este medio.