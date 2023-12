Quién Catalina Gorostidi la pediatra hot de Gran Hermano que trabajó en Caleta Olivia y dijo que “la ciudad era un espanto” Reveló que estuvo con un futbolista campeón mundial y con varios de los planteles de Talleres y Belgrano. Por la pandemia quedó varada trabajando en el Hospital Zonal durante 7 meses y admitió que hacía 7 días de guardia y estaba "20 días de joda" en Córdoba. Sin embargo en sus redes mostró fotos trabajando con mucha pasión en navidad y año nuevo.

Fue la última jugadora que ingresó a la casa de Gran Hermano 2024 en el primer programa de la nueva edición 2024 y promete hacer mucho ruido adentro y afuera, al norte y al sur del país.

Catalina Gorostidi es una pediatra de Santa Fe de 31 años que se recibió en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), y trabaja como personal de planta en el Hospital de Niños “Dr. Orlando Alassia”, un hospital público de la capital santafesina, donde presta servicios de internista y también en el área de internación pediátrica. Es hija del exjugador de Colón, Adrián Gorostidi apodado el “Loco”, quien convirtió el primer gol internacional del club, en la derrota 2 a 1 en Chile ante la Universidad por la Copa Conmebol 1997.

Catalina dijo que le gusta postear fotos hot en sus redes sociales.

Ingresó al estudio para conversar con Santiago del Moro vestida de blanco con un top, minifalda y botas altas, confirmando lo que había anunciado en su presentación: nunca pasa desapercibida. “En toda mi infancia fuimos nómades por el trabajo de mi papá, que es futbolista profesional. Escuela nueva, vida nueva”. En su perfil de Instagram se describe como 30% porteña 20% cordobesa y 50% Santa Fe.

Catalina Gorostidi: fotos hot, botinera y ex de Cuti Romero

En el video de presentación dijo también que su sueño es formar parte de los medios de comunicación. Y remarcó que tiene una pasión oculta: “Disfruto mucho de subir fotos hot” a las redes sociales.

La participante de Gran Hermano con una médica en el Hospital Zonal de Caleta Olivia en 2019,

“Soy muy botinera. Básicamente salí en su momento con todo el plantel de Talleres y de Belgrano a la vez, también con un campeón del mundo”, comunicó Catalina. En las redes sociales trascendió que podría tratarse del defensor de la Selección Argentina Cuti Romero, por su pasado en el Pirata cordobés entre 2016 y 2018.

Acerca de cómo será su comportamiento dentro de la casa, Catalina Gorostidi cerró: “Me molesta mucho la injusticia. Soy muy justiciera y no careteo nada. Lo que me molesta, lo digo. Si hay que hacer voy a ir a la yugular, no me importa nada”.

“En 31 años no conocí a nadie como yo”, le dijo la pediatra a Santiago Del Moro y así ratificó su vocación de líder, aunque aclaró que planea mostrarse tal cual es para alcanzar el premio de $ 50.000.000 que ofrece Gran Hermano 2024.

Catalina Gorostidi: “Perdón a Caleta Olivia pero es un horror donde viven”

La médica pediatra y participante de Gran Hermano 2024, Catalina Gorostidi se recibió en Córdoba y trabajó un tiempo allí haciendo la residencia. Tiempo después se mudó a Santa Fe e ingresó al Hospital Alassia y al Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná, Entre Ríos.

Catalina Gorostidi en la playa de Caleta Olivia. “Es espantoso”, dijo 4 años después.

Sin embargo, en 2019 trabajó en el Hospital Zonal de Caleta Olivia hasta la pandemia, haciendo guardias de 7 días por 20 de descanso. Así lo contó en ese primer programa de Gran Hermano mientras estaba sentada en el sillón con los demás participantes. “Iba a trabajar al sur, 7 días a trabajar allá y 20 días estaba de joda. En Caleta Olivia. Es espantoso. Por favor, que horror, Dios mío, un espanto”.

Ante la risa de los demás jugadores de la casa que le advirtieron que no la iban a votar en la ciudad del norte de Santa Cruz, Catalina Gorostidi se disculpó entre risas: “Perdón a Caleta Olivia pero es un horror donde viven”.

“Yo trabajaba en Comodoro Rivadavia y me llevaban a Caleta Olivia”, explicó la pediatra antes de agregar que “a Caleta Olivia no podemos compararla con Chubut, chicas, Dios mío”.

Pero eso no fue todo. “Esta es la peor parte”, agregó. “Iba siete días y estaba 20 días al pedo en Córdoba de joda hasta que el 19 de marzo de 2020 decidí ir a hacer la guardia y quedé 7 meses varada por la pandemia”.

En sus redes sociales Catalina mostró varias fotos de ella y sus compañeros de trabajo en el Hospital Zonal de Caleta Olivia. “Bendita tú eres ❤️” agradeció en julio de 2019 por aceptarla “en esa pequeña familia”. “Me voy FELIZ con esta nueva etapa junto a todos ustedes y todos los que faltan en la foto. Gracias por el aguante las charlas los mates las risas. Tenía miedo que se podía venir después de la residencia y sin dudas este lugar me llena de alegría ( cansada pero feliz). En agosto se sigue (no me traicionen😂). FELIZ CON ESTE NUEVO TRABAJO RODEADA DE HERMOSAS PERSONAS 😊”, posteó en su primera foto de Caleta Olivia.

